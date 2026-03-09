El verdadero costo de tener un auto en Estados Unidos: gasolina, seguro y mantenimiento

Tener un automóvil en Estados Unidos es cada vez más una necesidad que un lujo. Su uso se ha diversificado más allá de un transporte cómodo. Ahora es también una herramienta de trabajo y una manera rápida y fácil de trasladarse para hacer cualquier actividad. Sin embargo, el gasto real que implica tener un vehículo va mucho más allá del precio de compra.

Expertos en finanzas personales detallaron que los costos de gasolina, seguro, mantenimiento y financiamiento pueden elevar considerablemente el gasto anual de los conductores.

De acuerdo con la Asociación Americana del Automóvil (AAA), el costo promedio de tener y operar un vehículo nuevo en Estados Unidos supera los $12,000 dólares al año, una cifra que incluye combustible, seguro, mantenimiento, depreciación y otros gastos asociados al uso del automóvil.

¿Cuánto cuesta tener un auto al año?

El informe anual ‘Tus costos de conducción’ de la AAA estima que el costo promedio de tener un vehículo nuevo ronda los $12,182 dólares al año, equivalente a un aproximado de $1,015 dólares al mes para un conductor que recorre alrededor de 15,000 millas al año.

“La depreciación sigue siendo el mayor gasto para muchos propietarios de vehículos”, explicó la AAA en su reporte.

Aunque muchas personas se concentran en el precio de compra del vehículo, otros gastos pueden representar una parte importante del presupuesto anual.

Los principales gastos de tener un automóvil

Los expertos señalan que los costos de un auto en Estados Unidos se distribuyen en diferentes categorías:

Gasolina

Seguro del vehículo

Mantenimiento y reparaciones

Financiamiento o pagos del préstamo

Depreciación del automóvil

Cada uno de estos rubros varía dependiendo del modelo del vehículo, el lugar donde circula y sus hábitos de manejo.

El impacto del precio de la gasolina

El costo del combustible es uno de los gastos más visibles para los conductores.

Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), el precio promedio de la gasolina en el país podría comenzar a fluctuar en los próximos días debido a factores como la inflación, la demanda energética y las tensiones geopolíticas.

Para quienes conducen largas distancias diariamente, el gasto en gasolina puede representar una parte considerable del costo anual de tener un automóvil, ya que evidentemente llenar el tanque varias veces al mes puede acumular cientos de dólares al año.

El seguro del auto también pesa en el presupuesto

Otro gasto significativo es el seguro del automóvil. Según la plataforma de análisis financiero NerdWallet, el costo promedio del seguro de auto en Estados Unidos puede superar los $2,000 dólares al año.

Esta cantidad depende del estado donde circula el vehículo, el historial del conductor y el tipo de auto asegurado. Además, “el costo del seguro puede variar ampliamente según factores como la edad del conductor y el lugar donde vive”, señaló el sitio especializado en finanzas personales.

En algunos estados donde los riesgos son mayores de sufrir accidentes o robos, las primas pueden ser incluso más altas.

Mantenimiento y reparaciones

Los vehículos también requieren mantenimiento regular para funcionar correctamente.

Entre los gastos más comunes se encuentran:

Cambios de aceite

Reemplazo de llantas

Revisiones mecánicas

Reparaciones inesperadas

De acuerdo con la AAA, el mantenimiento y las reparaciones tienen un costo promedio de más de $1,500 dólares al año.

Estos gastos pueden aumentar con el tiempo, especialmente a medida que el vehículo acumula años y kilometraje.

La depreciación del vehículo

Uno de los costos menos visibles para los propietarios es la depreciación, es decir, la pérdida de valor que sufre un automóvil con el paso del tiempo.

Según la AAA, este factor representa la mayor parte del costo total de tener un vehículo.

Cuando un auto pierde valor cada año, el propietario termina pagando indirectamente ese costo al momento en que decide venderlo o cambiarlo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el costo de tener un automóvil en EE.UU.

¿Cuánto cuesta tener un auto en Estados Unidos al año?

Según la AAA, el costo promedio de tener y operar un vehículo supera los $12,000 dólares anuales.

¿Cuál es el gasto más grande al tener un automóvil?

La depreciación del vehículo suele ser el mayor costo, seguida por el combustible y el seguro.

¿El seguro del auto es obligatorio?

En la mayoría de los estados de Estados Unidos es obligatorio contar con algún tipo de seguro de responsabilidad civil.

¿Cuánto se gasta en gasolina al año?

El gasto depende de cuánto conduzca una persona, pero puede significar miles de dólares anuales.

¿Cómo reducir el costo de tener un auto?

Comparar seguros, mantener el vehículo en buen estado y elegir autos con mayor eficiencia de combustible son las recomendaciones más habituales para reducir gastos.

Conclusión

Aunque tener un automóvil permite trasladarse con independencia y comodidad, también representa un gasto significativo para muchas familias en Estados Unidos.

Más allá del precio de compra, los costos de gasolina, seguro, mantenimiento y depreciación representan gastos de miles de dólares cada año. Comprender estos gastos puede ayudar a los conductores a tomar decisiones financieras más informadas antes de adquirir un vehículo.

Sigue leyendo:

– Precio de la gasolina sube en EE.UU. tras ataques a Irán y preocupa la inflación

– State Farm pagará dividendos a clientes de seguro de auto en 2026: quién recibe y cuánto

– Más de 1.9 millones de vehículos en Nueva York tienen recalls activos: revisa tu VIN gratis en segundos



