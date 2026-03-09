RFK Jr. contra las grandes cafeterías: ¿Cuánta azúcar es segura en tus bebidas?

Las grandes cadenas como Starbucks y Dunkin’ están bajo la mira del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien plantea realizar una revisión profunda de los niveles de azúcar en las bebidas. Según su juicio, estas cantidades no son razonables, por lo que exhortará a las empresas a que publiquen los ingredientes reales de sus productos.

“Vamos a pedirle a Dunkin’ Donuts y Starbucks: ‘Muéstrennos los datos de seguridad que demuestran que es seguro que una adolescente tome un café helado con 115 gramos de azúcar‘”, afirmó Kennedy durante un mitin en Texas. “No creo que puedan hacerlo”.

Las reacciones no se hicieron esperar, al punto que la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, saltó en defensa de Dunkin’, empresa que tiene su sede matriz en ese estado. Healey respondió a Kennedy en redes sociales publicando la frase “VEN Y TÓMALO”, acompañada de una imagen de un vaso de la marca.

Kennedy replicó a la gobernadora en la misma plataforma con un emplazamiento directo: “Nadie te va a quitar tu Dunkin’. Pero, ¿no es razonable preguntarse si una bebida con 180 gramos de azúcar es segura?”.

No one is taking away your Dunkin'. But isn't it reasonable to ask whether a drink loaded with 180 grams of sugar is safe? https://t.co/nV6KLOBf94 — Secretary Kennedy (@SecKennedy) March 5, 2026

¿Qué dicen los datos nutricionales?

Pese al cuestionamiento del secretario de Salud, no hay evidencias de que las bebidas de Dunkin’ contengan exactamente 180 gramos de azúcar, de acuerdo con la guía nutricional oficial en el sitio web de la cadena. Sin embargo, las cifras no dejan de ser impactantes:

Café helado grande con mantequilla, nueces pecanas y leche descremada: Contiene 172 gramos de azúcar .

Contiene . Café helado grande con crema de caramelo: También alcanza los 172 gramos de azúcar, según cita USA Today basándose en la guía de la empresa.

La polémica surgió a raíz de las reacciones de Kennedy ante una promoción de Dunkin’ en Massachusetts y Nuevo Hampshire, que ofrecía cubetas de bebidas de 1,2 litros.

Hacia una nueva era en la alimentación saludable

La postura de Kennedy no es un hecho aislado, sino parte de una serie de acciones de la administración Trump. Estas medidas buscan transformar el consumo nacional mediante:

Exigencia de etiquetas nutricionales más claras en los alimentos. Reducción del consumo de azúcares, tal como quedó establecido en las nuevas guías alimentarias. Inclusión estricta de productos en la lista de alimentos saludables.

Recordemos que, en diciembre de 2024, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) actualizó la definición del término “saludable”. Esta actualización propone nuevas normas que permitirán a los usuarios obtener mayor información al momento de tomar decisiones sobre la compra de productos envasados.

Estas regulaciones tienen como plazo máximo febrero de 2028 para su entrada en vigencia. Los parámetros para considerar un alimento como “saludable” incluyen:

No exceder límites específicos de azúcar añadida , sodio y grasas .

, y . Contener una cantidad mínima de uno o más grupos alimentarios (frutas, verduras, cereales, lácteos o proteínas).

Por su parte, las recientes guías alimentarias incluyen una recomendación expresa para la reducción de ultraprocesados y exigen un recorte drástico de granos refinados, sodio y azúcares, priorizando siempre la nutrición basada en ciencia.

