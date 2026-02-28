Robert F. Kennedy Jr. sugiere comer hígado ante el aumento del precio de la carne en EE.UU.

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., propuso consumir hígado y cortes baratos de carne como alternativa frente al aumento del precio de la carne de res en Estados Unidos. La recomendación la hizo durante un evento organizado por MAHA Action, comité que respalda la agenda “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable”.

Alternativas ante el aumento del precio de la carne

Durante su intervención, Kennedy señaló que en los supermercados hay alimentos que no se venden pese a ser accesibles. Indicó que mientras un bistec puede resultar costoso, existen opciones más económicas como el hígado y otros cortes de menor demanda que son, según afirmó, muy asequibles.



La sugerencia se da ante el incremento sostenido en el precio de la carne roja. De acuerdo con datos recientes, el valor promedio de una libra de carne molida de res pasó de $5.54 dólares en enero de 2025 a $6.75 dólares en enero de este año, marcando el nivel más alto registrado. Esto ocurre pese a que el presidente Donald Trump aseguró en su discurso sobre el Estado de la Unión que el precio de la carne de res está bajando.

Pautas alimentarias y consumo de proteína

Las guías alimentarias actualizadas para los estadounidenses, publicadas a principios de este año, colocaron a las proteínas como la carne roja en la parte superior de la nueva pirámide alimentaria invertida, junto con frutas y verduras. Sin embargo, el encarecimiento del producto ha generado preocupación entre consumidores.



El hígado de res, una de las alternativas mencionadas por Kennedy, no es un alimento de consumo habitual en el país. En 2022, el programa Beef Checkoff, financiado por la industria cárnica, reportó que existe una demanda mínima en Estados Unidos de cortes como lengua, hígado, corazón, riñón, estómago e intestino. Según ese informe, la mayor parte de la demanda de estos productos proviene de mercados internacionales.

Acuerdo para importar carne argentina

A inicios de este mes, la administración Trump alcanzó un acuerdo que permitirá el ingreso de 80,000 toneladas adicionales de carne de res argentina al mercado estadounidense. La medida fue rechazada por el principal grupo que representa a los ganaderos del país y por varios legisladores republicanos.

