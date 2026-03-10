Comenzó el juicio por el asesinato de Jonathan Diller, policía de Nueva York asesinado en 2024

El juicio por el asesinato del oficial del Departamento de Policía de Nueva York Jonathan Diller comenzó este martes en la Corte Suprema de Queens, marcando el primer capítulo judicial tras la muerte del policía el 25 de marzo de 2024 durante una parada de tráfico en Far Rockaway.

Durante las declaraciones de apertura, la viuda de Diller, Stephanie, rompió en llanto al escuchar la descripción de los fiscales sobre la bala que atravesó a su esposo, detalló The New York Post.

“Le disparó al oficial Diller por debajo de su chaleco antibalas, lo que destrozó sus intestinos y cortó la arteria ilíaca, una de las más vitales del cuerpo”, relató el fiscal de distrito adjunto Ken Zawistouski.

Stephanie abandonó la sala antes de que se reprodujeran para los jurados las imágenes captadas por la cámara corporal del tiroteo de 2024.

El acusado, Guy Rivera, de 35 años y con un historial de 21 arrestos, incluido nueve por delitos graves, se declaró inocente de asesinato en primer grado.

Según los fiscales, Rivera era un delincuente profesional y tuvo la opción de entregar su arma a los oficiales cuando fue confrontado por Diller, pero eligió disparar

“La bala le atravesó el abdomen y, en los últimos momentos de su vida, Diller logró arrebatarle el arma al asesino”, afirmó Zawistouski, mientras mostraba a los jurados el video en el que los oficiales intentan salvar al policía, gravemente herido.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 5:45 p.m. del 25 de marzo de 2024, cuando Diller y un compañero detuvieron una camioneta Kia gris, conducida por Lindy Jones y con Rivera como pasajero, estacionada ilegalmente en una parada de autobús cerca de la Comisaría del Distrito 101.

Tras múltiples órdenes para que Rivera saliera del vehículo, este disparó tres veces, impactando a Diller en el torso debajo de su chaleco antibalas. A pesar de la herida, el oficial intentó desarmarlo mientras permanecía en el suelo. Un compañero disparó a Rivera en la espalda, hiriéndolo. Jones resultó ileso.

Rivera también tenía otra pistola escondida en su cuerpo y una tercera en la guantera del vehículo, según reportes policiales. Ambos hombres fueron detenidos en el sitio.

La muerte de Diller conmocionó a la ciudad. El oficial, de 31 años, vivía en Massapequa Park, Long Island, con su esposa y su bebé de un año. Se unió al NYPD en febrero de 2021 y era considerado un agente destacado y dedicado.

Su funeral, celebrado en la iglesia católica Saint Rose of Lima, incluyó un ascenso póstumo a detective y una asistencia masiva de compañeros policías. La familia recibió más de $2 millones de dólares en donaciones, incluida la de la Tunnel to Towers Foundation, que cubrió la hipoteca de su casa.

Patrick Hendry, presidente de la Asociación Benevolente de Sargentos del NYPD, afirmó que continuarán apoyando el proceso judicial y recordó el heroísmo de Diller. “Sabía que tenía una misión en la vida: ayudar a la gente y salvar vidas, y lo hizo todos los días”, dijo.

Guy Rivera enfrenta múltiples cargos graves, mientras que Lindy Jones está a la espera de juicio.

Sigue leyendo:

• Donan más de $2 millones de dólares a familia de oficial NYPD baleado en Queens y lo promueven a Detective: video del funeral

• Latino mató a policía en simple parada de tráfico: acusación tras balacera cerca de comisaría en Queens, Nueva York

• No quieren a “políticos anti NYPD” en funerales de oficial abatido en Queens; Gobernadora se retiró de imprevisto, pero Trump fue recibido