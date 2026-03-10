Cuánta reducción de deuda te pueden dar si debes $15,000 en tu tarjeta de crédito

El aumento del endeudamiento en tarjetas de crédito en Estados Unidos ha llevado a muchos consumidores a buscar alternativas para reducir lo que deben. Una de las opciones que algunas personas consideran es negociar con los acreedores para pagar menos del saldo total mediante acuerdos de liquidación de deuda.

Actualmente, el saldo total de deuda en tarjetas de crédito en el país supera los $1.28 billones.

Además, las tasas de interés promedio han superado el 21%, lo que hace que muchos consumidores tengan dificultades para reducir sus deudas, ya que gran parte de cada pago se destina a cubrir intereses acumulados.

Cuando los intereses se aplican tanto al saldo principal como a los cargos previos, incluso una deuda relativamente moderada puede crecer rápidamente.

Esto puede hacer que el pago mensual resulte difícil de sostener, especialmente si la persona enfrenta problemas económicos como pérdida de empleo o gastos médicos elevados.

Ante ese escenario, algunos consumidores optan por negociar lo que se conoce como liquidación de deuda.

Este proceso consiste en llegar a un acuerdo con el acreedor para pagar una cantidad menor al saldo total, generalmente mediante un pago único o un plan corto de pagos.

Los acreedores suelen aceptar este tipo de acuerdos cuando consideran que recuperar una parte de la deuda es más probable que recibir el pago completo.

Cuánto se puede reducir una deuda de $15,000

Los acuerdos de liquidación de deuda suelen implicar reducciones de entre 30% y 50% del saldo original, aunque en algunos casos extremos la reducción puede ser mayor.

Si una persona tiene una deuda de $15,000 en su tarjeta de crédito, los posibles resultados podrían ser los siguientes:

–Reducción del 30%: el saldo se reduciría a $10,500, lo que representa un ahorro de $4,500 frente al monto original.

–Reducción del 40%: el pago final sería de $9,000, lo que implica un ahorro de $6,000.

–Reducción del 50%: el deudor pagaría $7,500 para cerrar la cuenta, reduciendo la deuda a la mitad.

–Reducción del 60%: aunque es menos frecuente, algunos acreedores pueden aceptar $6,000 para liquidar la deuda, lo que representa un ahorro de $9,000.

Estas reducciones pueden representar un alivio importante si se comparan con el escenario de pagar la deuda con intereses.

Por ejemplo, si una persona intenta pagar $15,000 con una tasa de interés de 21% realizando únicamente pagos mínimos mensuales, el proceso podría durar varios años.

Además, una parte significativa de cada pago se destinaría a intereses, lo que incrementaría el costo total de la deuda.

Factores que influyen en el acuerdo

El monto final que un acreedor está dispuesto a aceptar depende de varios factores.

Entre ellos se encuentran las políticas internas del acreedor, el tiempo que la deuda lleva sin pagarse y la situación financiera del deudor.

Las instituciones financieras suelen mostrarse más dispuestas a negociar cuando la persona ha tenido dificultades económicas claras, como pérdida de empleo, problemas médicos o caídas importantes en sus ingresos.

Aspectos que debes considerar antes de negociar

Aunque la liquidación de deuda puede reducir significativamente el monto que se debe, también tiene algunas implicaciones que los consumidores deben analizar.

Uno de los factores más importantes es el impacto en el historial crediticio. Cuando una deuda se liquida mediante negociación, generalmente se reporta en los burós de crédito como “liquidada” y no como “pagada en su totalidad”, lo que puede afectar temporalmente la puntuación crediticia.

Además, los acreedores suelen solicitar pruebas de dificultades financieras antes de aceptar una reducción significativa.

Otro aspecto a considerar es el posible impacto fiscal. En algunos casos, el dinero que el acreedor decide perdonar puede considerarse ingreso sujeto a impuestos si supera ciertos límites.

Por último, existen otras alternativas que podrían ayudar a manejar la deuda sin recurrir a la liquidación.

Entre ellas se encuentran las transferencias de saldo a tarjetas con menor interés, los programas de manejo de deuda o los préstamos de consolidación.

Una opción que puede reducir la presión financiera

La liquidación de deuda se ha convertido en una estrategia cada vez más utilizada por personas que tienen que pagar montos elevados en tarjetas de crédito con tasas de interés altas.

Para alguien que debe $15,000, una negociación exitosa podría reducir la deuda entre $4,500 y $9,000, dependiendo de las condiciones del acuerdo.

Sin embargo, antes de iniciar el proceso es importante analizar tanto los beneficios como las posibles consecuencias para determinar si esta alternativa es la más adecuada para la situación financiera personal.

Sigue leyendo:

– 5 acciones que puedes hacer si eres demandado por un recaudador de deudas

– Revisa tu recibo del supermercado para detectar estos 6 cobros que no deberían estar ahí

– ¿Deber al IRS afecta tu puntaje crediticio? Expertos lo aclaran