¿Deber al IRS afecta tu puntaje crediticio? Expertos lo aclaran

El puntaje de crédito o credit score, que va desde 300 a 850, califica tu comportamiento crediticio en Estados Unidos. En plena temporada de impuestos, muchos contribuyentes se preguntan si deber al Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede afectar directamente esa reputación, complicando tus opciones para préstamos.

Sin embargo, los especialistas en finanzas y créditos aclaran que deber dinero al IRS no afecta automáticamente el puntaje crediticio. Según apunta Community Tax, la relación entre los impuestos atrasados y el historial financiero es más compleja y depende de cómo se maneje la deuda con el tiempo.

¿El IRS informa a las agencias de crédito?

La respuesta directa es NO, ya que el IRS no reporta las deudas fiscales a las agencias de crédito, al menos en la mayoría de los casos.

Cabe aclarar que tampoco genera un beneficio positivo pagar los impuestos puntualmente, ya que dicha información no se reporta a los burós de crédito.

Incluso, si una persona es auditada por el IRS, esa auditoría tampoco aparece automáticamente en su historial crediticio.

Cuándo una deuda con el IRS sí puede afectar el crédito

El problema puede surgir cuando la deuda de impuestos se deja sin pagar durante mucho tiempo y el contribuyente ignora los avisos del IRS.

En estos casos, señala Consolidated Credit, la agencia puede iniciar un proceso de cobro más serio que incluye la emisión de un gravamen fiscal federal, conocido como federal tax lien. Este documento es una reclamación legal del gobierno sobre los bienes de una persona para garantizar el pago de la deuda tributaria.

Cuando se presenta un gravamen, la situación puede comenzar a afectar la reputación financiera del contribuyente. Esto ocurre porque esa acción refleja que existe una obligación financiera importante sin resolver.

Según los expertos, una marca negativa relacionada con una deuda fiscal puede influir en dos factores importantes del puntaje crediticio: historial de pagos y cantidad de deuda pendiente.

Qué consecuencias puede tener un gravamen fiscal

Cuando un gravamen fiscal aparece en el historial financiero, las consecuencias pueden ser significativas. Entre los efectos más comunes se encuentran:

Reducción del puntaje crediticio

Mayor dificultad para obtener préstamos

Aumento de tasas de interés en créditos existentes

Posible congelación de líneas de crédito

Obstáculos para comprar una vivienda o vender una propiedad

Incluso, después de pagar la deuda, el registro del gravamen puede permanecer durante varios años en el historial financiero.

Los planes de pago no afectan el crédito

Una de las alternativas más comunes que recomiendan los expertos, para evitar problemas mayores, es negociar un acuerdo de pago a plazos con el IRS.

Este tipo de plan permite pagar la deuda en cuotas mensuales. Lo importante es que los acuerdos de pago no se reportan a las agencias de crédito, por lo que no afectan el puntaje crediticio.

También existen otras opciones, como la llamada Oferta en Compromiso, que permite negociar una reducción de la deuda en determinadas circunstancias.

En conclusión, deber impuestos no daña automáticamente el puntaje de crédito, pero ignorar la deuda durante mucho tiempo puede desencadenar acciones legales que sí tengan consecuencias financieras más serias.

