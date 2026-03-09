Revisa tu recibo del supermercado para detectar estos 6 cobros que no deberían estar ahí

Revisar el recibo después de pagar en el supermercado puede parecer un detalle menor, pero hacerlo podría evitar que pagues de más por errores comunes en la caja. Desde cargos duplicados hasta promociones que no se aplican correctamente, pequeños fallos en el sistema o al momento de escanear productos pueden aumentar la cuenta final sin que el cliente lo note.

1. Cargos incorrectos por bolsas reutilizables

En muchas ciudades de Estados Unidos, los supermercados cobran una tarifa por cada bolsa de plástico o papel que se utiliza.

Como los cajeros suelen introducir manualmente la cantidad de bolsas al final de la compra, es posible que se equivoquen al teclear el número. Por ejemplo, podrían registrar 10 bolsas cuando en realidad se usaron solo dos.

Si llevaste tus propias bolsas reutilizables, el recibo debería mostrar cero cargos por bolsas.

2. Promociones de ‘compra uno y recibe otro gratis’ que no se aplican

Las promociones conocidas como “buy one, get one free” o BOGO son comunes en los supermercados, pero a veces no se reflejan correctamente en el sistema.

Para que el descuento se aplique, ambos productos deben registrarse correctamente dentro del periodo promocional.

Si la base de datos de precios del supermercado no se actualizó correctamente, el sistema puede cobrar el segundo artículo a precio completo.

En el recibo debe aparecer una deducción con signo negativo debajo de los productos incluidos en la promoción.

3. Productos escaneados dos veces

Otro error frecuente ocurre cuando el código de barras de un producto se registra dos veces.

Esto puede suceder cuando el cajero mueve rápidamente un artículo sobre el lector y el sistema emite dos señales de escaneo.

El problema es más común con productos grandes o pesados, como garrafones de leche o bolsas grandes de alimento para mascotas.

Si compraste un solo producto pero el recibo muestra una cantidad de dos, podrías estar pagando el doble por ese artículo.

4. Cupones digitales que no se aplicaron

Muchos supermercados ofrecen descuentos a través de cupones digitales que los clientes activan en aplicaciones móviles.

Sin embargo, fallas en la conexión de internet, problemas en el sistema o retrasos en los servidores pueden impedir que esos descuentos se apliquen correctamente al momento de pagar.

Por esa razón, es recomendable revisar la parte inferior del recibo para confirmar que los descuentos digitales realmente se descontaron del total.

5. Códigos incorrectos en frutas y verduras

Las frutas y verduras frescas no tienen códigos de barras tradicionales, por lo que el cajero debe ingresar manualmente un código PLU de cuatro dígitos.

Con cientos de códigos distintos, es fácil cometer errores al teclearlos. Un ejemplo común ocurre cuando se introduce el código de un producto orgánico más caro en lugar del producto convencional.

Esto puede provocar que el precio por libra sea significativamente mayor al que corresponde.

6. Recargos por pagar con tarjeta de crédito

Algunos supermercados independientes han comenzado a aplicar recargos por pagar con tarjeta de crédito para compensar las comisiones que cobran las redes de pago.

En ciertos casos, estos cargos pueden representar alrededor de un 3% adicional sobre el total de la compra.

En el recibo suele aparecer una línea separada indicando el ajuste por pago con tarjeta. Si aparece ese cargo, algunos consumidores optan por pagar en efectivo para evitar ese costo adicional.

Un hábito que puede ayudarte a ahorrar

Aunque revisar el recibo puede tomar solo unos segundos, hacerlo permite detectar errores que pueden acumularse con el tiempo.

Desde descuentos que no se aplican hasta cargos duplicados, estos pequeños detalles pueden marcar la diferencia en el gasto semanal del supermercado.

Sigue leyendo:

– 5 señales de que estás pagando demasiado por tu seguro de auto en Estados Unidos

– Los alimentos que más han subido de precio en EE.UU. este año y cómo ahorrar en el supermercado