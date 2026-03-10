EE.UU. dice que Colombia quedó fuera del “Escudo de las Américas” por falta de cooperación

La Casa Blanca aseguró este martes que Colombia no fue invitada a integrarse al Escudo de las Américas porque Washington considera que aún no existe el nivel de cooperación necesario por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del Gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas”, afirmó este lunes en una rueda de prensa la portavoz Karoline Leavitt.

No obstante, agregó que la nueva alianza podría ampliarse en el futuro para incluir a otros países.

La iniciativa fue presentada el sábado por el presidente Donald Trump durante una cumbre celebrada en Miami, en la que participaron mandatarios latinoamericanos de tendencia conservadora con el objetivo de coordinar acciones contra el narcotráfico.

En ese encuentro estuvieron presentes líderes como Javier Milei, Nayib Bukele y Daniel Noboa, junto con los presidentes de Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También asistió el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Además de Petro, EE.UU. tampoco invitó a los líderes progresistas de las dos mayores economías latinoamericanas, Brasil y México.

Las críticas de Petro

La ausencia de Colombia generó críticas por parte de Petro, quien abordó el tema el lunes durante su intervención ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU en Viena.

El mandatario colombiano sostuvo que su país debería formar parte de cualquier estrategia internacional contra el tráfico de cocaína.

“Se hacen reuniones de alianzas excluyendo a Colombia, cuando en el caso de la cocaína Colombia es esencial por su experiencia para erradicarla”, afirmó durante su discurso.

Petro también cuestionó la eficacia de una coalición integrada, según dijo, por países con menos experiencia en la lucha contra ese fenómeno.

“No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas. Pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur. Lo van a agujerear”, dijo e mandatario colombiano.

El presidente colombiano defendió que la trayectoria de su país en la lucha contra el narcotráfico constituye un recurso clave para cualquier iniciativa internacional. Según explicó, las autoridades colombianas han incautado 3.300 toneladas de cocaína a lo largo de los años.

Tensión Trump-Petro

Petro añadió que cerca del 80 % de la información que ha permitido esos decomisos proviene de los servicios de inteligencia colombianos, que además han desarrollado redes de cooperación con agencias policiales de 75 países en Europa, Asia y América, incluido Estados Unidos.

La discusión se produce en medio de una relación compleja entre Washington y Bogotá. Estados Unidos retiró en septiembre la certificación de Colombia como país que coopera en la lucha contra las drogas, en un contexto de tensiones políticas entre Trump y Petro.

A pesar de ese historial, ambos líderes sostuvieron una reunión en la Casa Blanca en febrero que fue descrita como cordial y que permitió un acercamiento entre los dos gobiernos.

