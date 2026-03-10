El Pentágono advirtió que este martes será el día “más intenso” de ataques en Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que este martes se ejecutará la operación de bombardeos más severa contra Irán desde el comienzo de las hostilidades durante una comparecencia en el Pentágono, en la que detalló que el despliegue actual busca desarticular la infraestructura defensiva y comercial de la nación persa

“Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques”, alertó Hegseth. Según el reporte oficial, el mando militar ha detectado que “en las últimas 24 horas” la capacidad de Irán para lanzar misiles ha llegado a su punto más bajo hasta la fecha.

Resultados de la operación “Furia Épica”

Desde el inicio de la intervención denominada ‘Furia Épica’, el pasado 28 de febrero, las fuerzas estadounidenses e israelíes han impactado un total de 5,000 objetivos. Estos ataques han generado una disminución drástica en la operatividad aérea de Teherán.

Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, informó que la actividad de misiles balísticos enemigos muestra una “tendencia a la baja del 90 % respecto a cuando comenzaron, y los drones de ataque unidireccional han disminuido un 83 % desde el inicio de la operación”.

Caine explicó que las fuerzas aliadas han concentrado sus esfuerzos en “el complejo militar e industrial iraní”, específicamente en las plantas de ensamblaje de drones kamikazes, con el fin de “destruir el núcleo de su capacidad autónoma”.

Situación política y duración del conflicto

En cuanto al liderazgo iraní, Hegseth evitó comentar sobre el estado de salud de Mojtaba Jameneí, pero señaló que el gobierno iraní debería considerar las advertencias del presidente Donald Trump sobre el desarrollo de armamento nuclear. El jefe del Pentágono enfatizó: “Nos encontramos en una posición muy sólida“, aunque no ofreció una fecha de finalización para los ataques.

Estimaciones previas de la administración Trump sugieren que la guerra podría extenderse entre tres y ocho semanas. Hasta el momento, el conflicto ha dejado un saldo de cientos de muertos en Irán, incluyendo civiles, mientras que Estados Unidos reporta el fallecimiento de siete militares en combate.

