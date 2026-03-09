El 74% de los ciudadanos se opone a enviar tropas a Irán, según sondeo

La mayoría de los estadounidenses rechaza el despliegue de tropas terrestres en Irán, según una nueva encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada este lunes, cuando el conflicto en Medio Oriente cumple 10 días.

Solo 20 % aprueba intervención militar

El sondeo reveló que solo el 20% de los encuestados apoya enviar tropas, mientras que el 74% se opone. Entre los demócratas, apenas el 3% respalda la medida; entre los independientes, 19%; y entre los republicanos, 37%. Más de la mitad de los republicanos encuestados se oponen al envío de tropas terrestres a Irán.

Críticas desde la base MAGA

Algunos miembros de la base MAGA del expresidente Donald Trump, como la exrepresentante Marjorie Taylor Greene y el presentador Tucker Carlson, han criticado tanto a Trump como al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por iniciar la guerra.



Pese a esto, Trump dejó abierta la posibilidad de desplegar tropas en Irán, afirmando que “posiblemente” podría hacerlo. “Tendría que ser por una muy buena razón”, dijo en el Air Force One, y agregó que, de ejecutarse, Irán quedaría “tan diezmado que no podría combatir en tierra”.

Siete militares estadounidenses muertos

Desde el inicio de la operación el pasado 28 de febrero, siete militares estadounidenses han muerto en bases en Oriente Medio debido a represalias iraníes.



El presidente también aseguró al New York Post que “no está ni cerca” de enviar tropas para proteger el material nuclear en Isfahán, mientras informes del New York Times advierten que Irán podría recuperar uranio enriquecido enterrado en el sitio bombardeado por Estados Unidos el verano pasado.

Posición del Secretario de Defensa

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, tampoco descartó la posibilidad de desplegar fuerzas terrestres durante una entrevista en “60 Minutes”. Hegseth destacó que Estados Unidos debe reservarse “el derecho a tomar cualquier opción en particular, ya sea que incluya tropas sobre el terreno o no”.

En cuanto a la gestión de Trump frente a la guerra conjunta con Israel contra Irán, solo el 38% de los estadounidenses aprueba su actuación, mientras que el 57% la desaprueba. Entre los demócratas, la aprobación es del 5%, entre los independientes 29% y entre los republicanos 84%.

Metodología de la encuesta

La encuesta de Quinnipiac se realizó mediante entrevistas telefónicas a 1,002 votantes registrados del 6 al 8 de marzo, con un margen de error de 3,8 puntos porcentuales. Los resultados reflejan un rechazo generalizado a una intervención terrestre directa en Irán, pese a la retórica de Trump sobre posibles operaciones militares en el país.

