Feria en El Bronx para conocer sobre escuelas charter y programas de salud

Líderes comunitarios, educadores y activistas defensores de la salud pública se reunirán este venidero sábado 14 de marzo para la exposición de escuelas charter ‘Reducir la Brecha entre la Salud y la Educación’, un evento diseñado para conectar a padres y estudiantes con oportunidades educativas y recursos vitales de salud.

Este evento comunitario gratuito organizado en el Centro Recreativo Rev. T. Wendell Foster en Mullaly Park, se llevará a cabo de 12:00 p. m. a 3:00 p. m. y está abierto a familias de todo El Bronx y comunidades vecinas.

La exposición contará con más de 15 escuelas autónomas y programas educativos, ofreciendo a los padres la oportunidad de conocer entornos de aprendizaje innovadores, oportunidades de inscripción y recursos académicos disponibles para sus hijos.

Además de los recursos educativos, el evento destacará la importancia del desarrollo integral del niño, brindando a las familias acceso a información sobre salud, recursos de bienestar, exámenes médicos y actividades para toda la familia, como pintacaritas, un fotomatón y arte con globos.

Varias organizaciones comunitarias, profesionales de la salud y colaboradores locales también estarán disponibles para conectar a las familias con servicios que apoyan tanto el éxito estudiantil como el bienestar comunitario.

El objetivo principal es que padres y estudiantes estén motivados a asistir para hacer preguntas y explorar las diversas oportunidades disponibles para ayudar a los estudiantes a prosperar tanto académica como personalmente.

En El Bronx, para el ciclo escolar 2025?26, se estima que existen aproximadamente 100 escuelas charter en funcionamiento, lo que convierte al Bronx en el barrio con la mayor concentración de este tipo de instituciones dentro de la ciudad, de acuerdo con el Centro de Escuelas Charter de NYC.

Las escuelas charter son públicas pero operan de manera independiente del sistema escolar tradicional. Esto significa que, aunque reciben financiamiento público, tienen mayor flexibilidad en la selección de programas académicos, métodos de enseñanza y horarios escolares.

¿Quién debería asistir?

Padres, estudiantes y familias interesados ​​en aprender sobre escuelas chárter, recursos de salud y programas comunitarios.

Para el registro: https://charterschoolBX.eventbrite.com