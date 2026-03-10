Georgia vota para reemplazar a Marjorie Taylor Greene tras su ruptura con Trump

Los votantes del distrito 14 de Georgia participan este martes en una elección especial para ocupar el escaño que dejó vacante Marjorie Taylor Greene, una figura clave del movimiento Make America Great Again que abandonó el Congreso en enero tras romper con el presidente Donald Trump.

La contienda reúne a 17 aspirantes de distintos partidos en un sistema abierto típico de elecciones especiales. En la papeleta aparecen 12 republicanos, tres demócratas, un libertario y un candidato independiente.

Para ganar el escaño en esta primera jornada, uno de ellos deberá superar el 50 % de los votos; si ninguno alcanza ese umbral, los dos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta prevista para el 7 de abril.

Entre los nombres que concentran mayor atención figuran el fiscal Clay Fuller, respaldado públicamente por Trump, y el general retirado Shawn Harris, quien se ha convertido en la principal apuesta demócrata para disputar un distrito que históricamente ha favorecido a los republicanos.

Tras la apertura de los centros de votación, Fuller pidió a sus seguidores movilizarse en las urnas y subrayó su cercanía con el presidente.

“Sal, haz que tu voz se escuche, asegúrate de que estés apoyando al único candidato, como puedes ver en mi letrero, apoyado por el presidente Trump, envía un guerrero del noroeste de Georgia al Capitolio”, expresó en un mensaje dirigido a sus simpatizantes.

Greene contra Trump

La elección se sigue con atención dentro del movimiento MAGA porque Greene fue durante años una de sus voces más influyentes en el Capitolio. Su salida del Congreso llegó después de un distanciamiento público con Trump en noviembre pasado, cuando la entonces legisladora criticó su política exterior y cuestionó su manejo del caso del pederasta Jeffrey Epstein.

En los días previos a la votación, Greene volvió a arremeter contra el mandatario por la guerra en Irán. En un mensaje publicado en X, acusó a Trump de “traicionar sus promesas de campaña de no más guerras extranjeras” tras la ofensiva militar realizada junto a Israel.

“Después de un año, Trump empieza una gran guerra en Irán para Israel, desestabilizando el Oriente Medio, costando más de 1.000 millones de dólares al día, elevando el costo de la gasolina, y trágicamente están matando niños inocentes que ellos aseguran que están liberando”, escribió.

A pesar de que Trump obtuvo el 68 % de los votos en este distrito en 2024, los demócratas consideran que el resultado de esta elección podría reflejar el impacto político de la inflación, las críticas a las redadas migratorias y el costo del conflicto en Irán.

Esperanza demócrata

En ese contexto, figuras del partido como Pete Buttigieg han expresado su respaldo a Harris, quien sirvió durante cuatro décadas en el Ejército en misiones en países como Afganistán y Liberia.

Durante su campaña, el exmilitar ha insistido en la necesidad de atraer votantes de distintas tendencias políticas.

“Necesito su voto para ganar, demócratas, independientes y sí, republicanos, porque el Partido Republicano sabe que ha abandonado a algunos de ustedes. Podemos ganar esto como una coalición. Vengan, voten ahora mismo”, afirmó en un video difundido antes de la jornada electoral.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 19:00 horas del este de Estados Unidos. En el distrito hay cerca de 521,000 votantes registrados, y el resultado podría ofrecer una señal temprana sobre la fuerza del movimiento MAGA en una de sus zonas más representativas.

Con información de EFE.

