Grupo Frontera llevará su tour por ciudades de EE.UU.

El calendario musical del 2026 sumará otra presencia importante gracias a Grupo Frontera, que confirmó un recorrido por Estados Unidos con 27 fechas nuevas. La serie de conciertos se integra a su tour “Triste pero bien cab**n”, que ya tenía escalas previstas en Latinoamérica y Europa.

La etapa estadounidense comenzará el 16 de julio en Edinburg, Texas, y se ampliará hacia estados como California, Arizona, Illinois y Florida, además de una presentación confirmada en Puerto Rico. La agrupación señaló en un comunicado que esta expansión representa uno de los “movimientos más ambiciosos” de su carrera en territorio estadounidense.

Un álbum reciente que acompaña el impulso de la gira

Las nuevas fechas coinciden con la promoción de “Lo que me falta por llorar”, el proyecto más reciente del grupo. El material continúa afirmando su estilo dentro del regional mexicano, con una mezcla en la que confluyen el norteño, la cumbia y la sensibilidad melódica que los ha llevado a conectar con un público diverso.

Los seguidores que deseen asegurar sus boletos podrán acceder a una preventa bancaria desde este martes 10 de marzo, mientras que la venta general quedará habilitada el viernes 13. La banda ha mantenido una presencia constante en escenarios internacionales y esta nueva ronda de presentaciones da continuidad a ese impulso.

Reconocimientos recientes y una presencia cada vez más sólida

El anuncio de la gira llega poco después de que el grupo obtuviera sus primeras nominaciones a los Premios Grammy, donde compitió en la categoría de mejor álbum de música mexicana gracias a “Y lo que viene” y “Mala mía”.

El reconocimiento sustenta notablemente el impacto que la agrupación ha logrado en un periodo relativamente corto, tanto en la industria, como en la audiencia global.

El recorrido de Grupo Frontera por Estados Unidos en este 2026 promete combinar la energía de sus conciertos con el momento artístico que atraviesan. Desde ya, la gira promete que será todo un éxito.

