El regreso de BTS: Netflix, nuevo disco y mucho más

El regreso que millones de seguidores llevaban años esperando ya tiene imágenes, fecha y música. La banda surcoreana BTS reapareció con un primer adelanto de “BTS: The Comeback Live | Arirang”, el especial que marcará su vuelta oficial a los escenarios internacionales y que será transmitido a través de Netflix.

El tráiler dura poco más de un minuto, pero condensa una emoción acumulada durante casi cuatro años. En ese tiempo, los integrantes del grupo cumplieron con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, una pausa que dejó en suspenso a la industria del K-pop y a su enorme comunidad de seguidores.

El video comienza con un tono nostálgico que recuerda ese periodo de ausencia. Luego aparece una frase que resume la promesa hecha a sus fans: “Le prometimos a nuestros fans que volveríamos”. A partir de ese momento, las imágenes muestran a los siete integrantes del grupo, RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jung Kook, vestidos de negro mientras recorren algunos de los espacios más emblemáticos de Seúl, celebrando su identidad cultural frente a las cámaras.

Para los seguidores del grupo, conocidos como “Army”, este anuncio representa uno de los momentos más importantes de los últimos años.

Un evento en vivo y un documental en camino

“BTS: The Comeback Live | Arirang” se transmitirá en directo desde el histórico Gwanghwamun de Seúl el próximo 21 de marzo a las 8 p.m. hora de Corea del Sur, lo que equivale a las 7 a.m. en Nueva York.

La plataforma también confirmó otro proyecto relacionado con el regreso de la banda. Se trata de “BTS: The Return”, un documental que llegará al catálogo de Netflix el 27 de marzo y que mostrará el proceso creativo detrás del nuevo disco del grupo.

Además del lanzamiento musical, la banda planea una gira internacional con un espectáculo en formato 360º que recorrerá estadios de Europa, Latinoamérica, Asia, Norteamérica y Oceanía.

Las 14 canciones del nuevo álbum

El regreso musical del grupo también toma forma con “Arirang”, su quinto álbum de estudio. El disco tendrá 14 canciones y ya se conoce la lista completa de temas.

“Body to Body”.

“Hooligan”.

“Aliens”.

“FYA”.

“2.0”.

“No. 29”.

“SWIM”.

“Merry Go Round”.

“NORMAL”.

“Like Animals”.

“they don’t know ‘bout us”.

“One More Night”.

“Please”.

“Into the Sun”.

El proyecto reunió a varios productores reconocidos de la escena musical internacional. Entre ellos aparecen Diplo, El Guincho, Mike WiLL Made-It, Kevin Parker de “Tame Impala” y Ryan Tedder.

En declaraciones al medio TMZ, el DJ estadounidense, Diplo, habló sobre su experiencia trabajando con el grupo.

“Me siento muy afortunado de poder hacerlo porque he estado trabajando durante, ya sabes, tres décadas, y colaborar con un grupo como BTS y que confíen en mí para hacer música increíble. Honestamente, va a impactar al mundo. Es el álbum más loco de todos”, expresó.

El productor también destacó el nivel creativo de los integrantes del grupo y su participación en el proceso musical.

“Están muy involucrados, son muy creativos. No puedo creerlo. Escuché a Jungkook, no hay nada de autotune, voz perfecta. Son súper divertidos, rapean, hacen de todo. Son lo máximo. Estos son hombres adultos. Tienen unos 30 años, han estado en el ejército, han vivido la vida. Son hombres de verdad. Y bailan mejor que cualquiera de nosotros. Y huelen muy bien”, añadió finalmente.

Además de contar con productores internacionales, los propios integrantes de la banda participaron activamente en la composición y producción del disco, firmando créditos en todas las canciones del álbum.

