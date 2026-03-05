Shakira y Beéle le cantan al Caribe colombiano en “Algo Tú”

La música colombiana volvió a encontrar un punto de encuentro entre generaciones con el estreno de “Algo Tú”, el sencillo que une a Shakira y a Beéle y que desde este 4 de marzo de 2026 está disponible en plataformas como Spotify, Amazon Music y Apple Music.

La canción nació en Barranquilla durante el Carnaval, un contexto que se siente en cada verso y en la atmósfera del tema. Entre referencias geográficas, expresiones populares y guiños a la tradición sonora del norte del país, la propuesta mezcla el espíritu festivo del Caribe con una historia de amor contada desde la cotidianidad.

Antes de su llegada oficial a las plataformas, el tema ya había despertado curiosidad entre los seguidores de ambos artistas. Los dos lo habían adelantado en redes sociales y además lo interpretaron por primera vez frente a una multitud que superó las 400.000 personas durante el concierto gratuito que Shakira ofreció en el Zócalo de la Ciudad de México.

Un lanzamiento que celebra la identidad colombiana

En sus redes sociales, la artista barranquillera compartió la noticia del estreno con una publicación junto a Beéle que rápidamente generó muchos comentarios entre sus seguidores. El mensaje incluía un fragmento de la canción que resume el espíritu emocional del tema.

“To’ lo bonito queda, queda pegao en el pecho, y lo que no sirve fue, fue, fue…”.

La canción mira hacia los recuerdos, las emociones y los lugares que marcan una historia afectiva, todo envuelto en una sonoridad que combina elementos contemporáneos con referencias a la tradición musical del Caribe colombiano.

Paisajes, vallenato y referencias a Rafael Escalona

La letra de “Algo Tú” mezcla una relación sentimental con imágenes muy reconocibles de la cultura costeña. A lo largo del tema aparecen lugares emblemáticos y símbolos de la música tradicional que conectan la historia personal que cuenta la canción con un territorio muy concreto.

Uno de los momentos más comentados del tema aparece cuando se menciona al Parque Nacional Natural Tayrona.

“Somos espuma de la misma ola, una ola de la misma orilla, una orilla de esas del Tayrona”.

El verso utiliza el paisaje del Caribe colombiano como metáfora de una relación intensa y libre, algo que recorre toda la narrativa de la canción.

Otro fragmento que ha llamado especialmente la atención es el que evoca una de las piezas más emblemáticas del vallenato.

“Voy a hacerte una casa en el aire al laito de la de Escalona”.

Con esa frase, los artistas hacen referencia a “La casa en el aire”, la célebre composición escrita en 1951 por Rafael Escalona tras el nacimiento de su hija Ada Luz. Con el paso de las décadas, ese tema se convirtió en un clásico del cancionero colombiano y en una de las obras más reconocidas del vallenato.

La canción también incluye una imagen relacionada con el río más importante del país: “Como el Magdalena desemboca, yo quiero descansar en tu boca”.

La comparación entre el recorrido del río y el deseo de encontrar refugio en la persona amada ahonda tiernamente en el tono romántico de la canción. Entre paisajes, tradición musical y lenguaje cotidiano, la colaboración entre Shakira y Beéle termina funcionando como un retrato sonoro del Caribe colombiano llevado al escenario global.

