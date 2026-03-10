Pelea entre aficionados de México y EE.UU. se vuelve viral tras juego del Clásico Mundial [Video]

La derrota de la Selección de México frente a la de Estados Unidos la noche del lunes en el Clásico Mundial de Beisbol se vivió con intensidad en las tribunas del Daikin Park de Houston, donde un grupo de aficionados protagonizó una fuerte pelea.

Un video que se hizo viral en redes muestra a un hombre con la camiseta verde de la Selección Mexicana de Fútbol que se dirige hacia otro que usa una playera azul del equipo estadounidense, antes de que ambos comiencen a golpearse.

Aunque se desconoce el motivo por el que comenzó la pelea, los acompañantes de ambos aficionados intentan detener la pelea, pero pronto se ven involucrados al recibir golpes entre la confusión.

Aunque varios intentan detenerlos, la pelea aumenta de intensidad y termina el video sin verse quién terminó imponiéndose en el conflicto.

Estados Unidos venció a México

El enfrentamiento ocurrió después del partido correspondiente a la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol, considerado uno de los encuentros más atractivos del calendario. Debido a la rivalidad deportiva entre ambas selecciones, el juego había generado gran expectativa entre los seguidores de ambos países.

Hasta ahora no se ha informado públicamente si los organizadores del estadio o las autoridades del evento tomaron alguna medida tras lo ocurrido en las tribunas. Tampoco se han dado a conocer posibles sanciones o acciones relacionadas con el incidente captado en video.

En lo que respecta al resultado del encuentro, la selección estadounidense se impuso por marcador de 5-3 sobre el conjunto mexicano. La diferencia se estableció principalmente durante la tercera entrada, cuando el equipo local logró fabricar un rally de cinco carreras que terminó inclinando el marcador a su favor.

Ese episodio ofensivo marcó el desarrollo del partido y resultó determinante para el desenlace del encuentro. Con ese resultado, el panorama competitivo para México dentro del torneo se vuelve más complicado en su búsqueda por avanzar a las siguientes etapas del certamen.

