Randy Arozarena insulta a su compañero Cal Raleigh por negarle saludo

Nuevamente la imagen de Randy Arozarena siendo desplantado en un Clásico Mundial de Béisbol volvió a darse. El pasado lunes, durante el encuentro que Estados Unidos ganó a México 5-3, Cal Raleigh, compañero del cubano en Seattle Mariners, le dejó con la mano extendida.

En el primer episodio, en su debut al bate, Randy Arozarena extendió la mano para saludar a su compañero de Seattle, Cal Raleigh. El catcher jamás respondió al gesto, recreando, casi cuadro por cuadro, lo que Will Smith había hecho en el pasado Clásico Mundial.

Cal Raleigh refuses to shake hands with his Mariners teammate Randy Arozarena pic.twitter.com/YpTxhHmH9P — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 10, 2026

El gesto se volvió tendencia en redes sociales y, apenas finalizó el encuentro, el mexico-cubano habló con la prensa sobre lo sucedido. Arozarena se despachó con duras palabras hacia su compañero en Seattle.

Incluso reveló que hace dos días, los padres de Raleigh lo felicitaron por su temporada en Grandes Ligas. No obstante, el jardinero insultó fuertemente al receptor.

“Se lo diré en varios idiomas. Primero, a lo cubano, ‘que se vaya a casa de la pinga’; en mexicano, sería ‘que se vaya a casa de la verg…’ Y en inglés sería que se lo meta en el cul…”, dijo.

Mexico star Randy Arozarena was upset that his Mariners teammate Cal Raleigh left him hanging Monday at the plate.

Arozarena complimented Raleigh’s parents before using Cuban & then Mexican expletives before saying Raleigh could stick his “good to see you” greeting up his behind. pic.twitter.com/koPADffhdu — Our Esquina (@OurEsquina) March 10, 2026

Se trata de la segunda ocasión en la que Randy Arozarena se ve envuelto en una polémica de este tipo durante el Clásico Mundial de Béisbol.

En 2023, también en su primer turno al bate en un duelo contra Estados Unidos, Arozarena se acercó a la caja y extendió la mano para saludar al catcher rival Will Smith. El receptor no correspondió al saludo. Se quedó quieto, guante abajo, sin mover un dedo.

La no interacción entre Arozarena y Raleigh dio de qué hablar incluso más que la derrota de México, que no perdía ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol desde 2006.

20 años de sequía que estaban respaldados por antecedentes de tres victorias para México y apenas una derrota ante la novena de las barras y las estrellas. Ahora, este miércoles, México se jugará el pase a cuartos de final ante Italia.



Sigue leyendo:

· Aaron Judge sacó el poder en triunfo de EE.UU. ante México en el Clásico Mundial 2026

· Randy Arozarena sorprende a sus entrenadores de infancia con autos de regalo

· México liquidó a Brasil por nocaut de 16-0 en un juego de seis entradas