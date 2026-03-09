Aaron Judge sacó el poder en triunfo de EE.UU. ante México en el Clásico Mundial 2026

Estados Unidos rompió con la mala racha ante México al imponerse por pizarra de 5-3 en el Clásico Mundial 2026, un resultado que pone fin a tres derrotas consecutivas ante la novena aztecas en este torneo.

Aaron Judge and Roman Anthony hit home runs, Paul Skenes fires four shutout innings as Team USA moves to 3-0 in the #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/Qfzz5D6bGM — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

Estados Unidos dejó su récord en 3-0, mientras que México lo dejó en 2-1, aun con esperanzas de avanzar a Cuartos de Final, pero depende de lo que pase con Italia (2-0), que aun debe enfrentarse a ambos conjuntos para conocer su destino.

La novena mexicana inició con una gran defensa y tuvo esperanzas de remontar hasta el último out, pero los estadounidenses aprovecharon su momento en la tercera entrada para sentenciar el triunfo.

Ofensiva de Aaron Judge y pitcheo de Paul Skenes

El empate en la pizarra se rompió cuando México cambió su pitcher y Jesús Cruz subió al montículo. En uno de sus primeros lanzamientos, Aaron Judge conectó un home run que impulsó otra carrera, para el 2-0 inicial.

AARON JUDGE STRIKES FIRST FOR TEAM USA! #WORLDBASEBALLCLASSIC pic.twitter.com/Wu6re5NiFr — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

Casi de inmediato se sumó otro cuadrangular de Roman Anthony, que impulsó a otros dos peloteros a home, estableciendo el 5-0 parcial que parecía acabar con las esperanzas de los mexicanos, que hasta ese momento no habían tocado la primera base.

El trabajo del pitcher Paul Skenes mantuvo bajo control a los mexicanos y dejó el juego ganado cuando fue relevado por Cleavinger y posteriormente por Matt Boyd, momento en que la novena mexicana despertó de su letargo.

Jarren Durán líder ofensivo de México

Fue hasta la sexta entrada que Jarren Durán conectó su primer jonrón de la noche, para poner números en la pizarra azteca y revivir las ilusiones nacionales.

Jarren Duran chips away with a solo homer 🇲🇽#WorldBaseballClassic pic.twitter.com/aClPUO4jgU — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

Casi de inmediato apareció Joey Meneses, que conectó otro batazo para impulsar la carrera de Jonathan Aranda, poniendo el marcador 6-2 con mucho juego todavía por delante.

Hasta la octava alta reapareció Jarren Durán, quien conectó su segundo home run del duelo para acercar al equipo mexicano 5-3.

Sin embargo, con el ingreso de Garrett Whitlock para pitchear las últimas entradas con Estados Unidos, el fuego mexicano quedó controlado, permitiendo a los estadounidenses conseguir su tercera victoria en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol.

Garrett Whitlock secures the win for Team USA! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/JwsdPi1ZOh — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 10, 2026

Seguir leyendo:

Venezuela blanqueó 4-0 a Nicaragua y se mantiene invicta en el Clásico Mundial de Béisbol

Dominicana eliminó a Israel del Clásico Mundial 2026 y pone la mira en Venezuela

México liquidó a Brasil por nocaut de 16-0 en un juego de seis entradas