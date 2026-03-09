Aaron Judge sacó el poder en triunfo de EE.UU. ante México en el Clásico Mundial 2026
Los dirigidos por Mark DeRosa consiguieron su tercer triunfo en el certamen con una gran ofensiva
Estados Unidos rompió con la mala racha ante México al imponerse por pizarra de 5-3 en el Clásico Mundial 2026, un resultado que pone fin a tres derrotas consecutivas ante la novena aztecas en este torneo.
Estados Unidos dejó su récord en 3-0, mientras que México lo dejó en 2-1, aun con esperanzas de avanzar a Cuartos de Final, pero depende de lo que pase con Italia (2-0), que aun debe enfrentarse a ambos conjuntos para conocer su destino.
La novena mexicana inició con una gran defensa y tuvo esperanzas de remontar hasta el último out, pero los estadounidenses aprovecharon su momento en la tercera entrada para sentenciar el triunfo.
Ofensiva de Aaron Judge y pitcheo de Paul Skenes
El empate en la pizarra se rompió cuando México cambió su pitcher y Jesús Cruz subió al montículo. En uno de sus primeros lanzamientos, Aaron Judge conectó un home run que impulsó otra carrera, para el 2-0 inicial.
Casi de inmediato se sumó otro cuadrangular de Roman Anthony, que impulsó a otros dos peloteros a home, estableciendo el 5-0 parcial que parecía acabar con las esperanzas de los mexicanos, que hasta ese momento no habían tocado la primera base.
El trabajo del pitcher Paul Skenes mantuvo bajo control a los mexicanos y dejó el juego ganado cuando fue relevado por Cleavinger y posteriormente por Matt Boyd, momento en que la novena mexicana despertó de su letargo.
Jarren Durán líder ofensivo de México
Fue hasta la sexta entrada que Jarren Durán conectó su primer jonrón de la noche, para poner números en la pizarra azteca y revivir las ilusiones nacionales.
Casi de inmediato apareció Joey Meneses, que conectó otro batazo para impulsar la carrera de Jonathan Aranda, poniendo el marcador 6-2 con mucho juego todavía por delante.
Hasta la octava alta reapareció Jarren Durán, quien conectó su segundo home run del duelo para acercar al equipo mexicano 5-3.
Sin embargo, con el ingreso de Garrett Whitlock para pitchear las últimas entradas con Estados Unidos, el fuego mexicano quedó controlado, permitiendo a los estadounidenses conseguir su tercera victoria en la edición 2026 del Clásico Mundial de Béisbol.
