Personas con discapacidad recibirán pago directo de $994 del Seguro Social el 1 de abril

El Seguro Social en Estados Unidos se prepara para enviar el próximo pago mensual del programa Supplemental Security Income (SSI, por sus siglas en inglés), destinado a personas con ingresos limitados. El depósito correspondiente a abril de 2026 se realizará el 1 de abril y podría alcanzar hasta $994 para algunos beneficiarios.

Los pagos del SSI normalmente se emiten el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha coincide con un fin de semana o un día festivo, el dinero se adelanta al último día hábil del mes anterior.

Eso ocurrió con el pago de marzo, que se distribuyó antes de lo habitual debido al calendario.

El programa SSI está dirigido principalmente a personas con recursos económicos limitados que cumplen con ciertas condiciones.

Entre los beneficiarios se encuentran adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad o individuos con ceguera que califican bajo las normas establecidas por el gobierno federal.

La cantidad que recibe cada beneficiario puede variar dependiendo de su situación personal y del número de personas que presentan la solicitud.

Para 2026, el monto máximo mensual es de hasta $994 para solicitantes individuales. En el caso de parejas que presentan la solicitud de manera conjunta, el pago puede llegar hasta $1,491.

Además, las personas que brindan cuidados esenciales a beneficiarios del programa también pueden recibir apoyo económico. En esos casos, el monto máximo que se puede otorgar es de hasta $498.

Para poder recibir el SSI, los solicitantes deben cumplir varios requisitos. Entre ellos, tener ingresos y recursos limitados y pertenecer a uno de los grupos elegibles, como adultos mayores, personas con discapacidad o personas con ceguera.

Asimismo, los beneficiarios deben ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros que pertenezcan a ciertas categorías migratorias autorizadas por el Departamento de Seguridad Nacional.

También se requiere que la persona resida en alguno de los 50 estados del país, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte. Además, no pueden permanecer fuera de Estados Unidos durante un mes calendario completo o durante 30 días consecutivos, ya que esto podría afectar la elegibilidad para recibir el beneficio.

La Administración del Seguro Social mantiene un calendario anual con todas las fechas de pago del SSI y de otros programas administrados por la agencia, el cual está disponible en su sitio oficial.

