Contadores alertan problemas en la temporada de impuestos 2026 y esto debes saber antes de declarar

La temporada de impuestos en Estados Unidos avanza, aparentemente sin contratiempos para las personas que ya entregaron sus declaraciones. Sin embargo, con poco más de un mes de plazo para cumplir con esta obligación, varios contadores y asesores tributarios alertaron que hay retrasos administrativos, mayor volumen de declaraciones y cambios operativos en el IRS que podrían complicar el proceso para atender a millones de contribuyentes.

Estos especialistas señalan que errores simples o documentos incompletos podrían provocar demoras en los reembolsos y revisiones adicionales por parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Además, varios preparadores de impuestos consultados por CNN Business, la temporada fiscal de este año presenta retos adicionales, tanto por cambios implementados por el propio IRS en sus procesos internos como por el aumento en el número de contribuyentes que buscan asesoría profesional.

Profesionales fiscales detectan más complicaciones este año

El reporte menciona a varios preparadores de impuestos, quienes advierten que el proceso de presentación de declaraciones en 2026 está mostrando más complicaciones de lo habitual, especialmente para contribuyentes que tienen particularidades con su situación fiscal.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Registrados (NAEA), algunos profesionales han reportado retrasos en la gestión de documentos y mayor carga administrativa en comparación con años anteriores.

“Cada temporada tiene sus desafíos, pero este año estamos viendo más preguntas y más revisiones necesarias antes de presentar una declaración”, explicó Tom O’Saben, director de contenido fiscal en la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos.

Esto puede traducirse en procesos más lentos para quienes esperan presentar su declaración rápidamente.

Retrasos en reembolsos del IRS preocupan a contribuyentes

Uno de los temas que más afecta a los contribuyentes son los retrasos en la entrega de reembolsos del IRS. Si bien la autoridad insiste en que la mayoría de los reembolsos se procesan en menos de 21 días cuando la declaración se presenta electrónicamente y sin errores, cualquier inconsistencia puede extender ese plazo.

Según especialistas fiscales, los retrasos más frecuentes ocurren por factores como:

Faltan documentos de ingresos

Errores en el número de Seguro Social

Se reclaman créditos fiscales incorrectos

Existen discrepancias en la información reportada

“Cuando hay errores en la declaración, el IRS requiere más tiempo para revisar la información”, señala el IRS sobre los tiempos de procesamiento de los reembolsos.

Para muchos contribuyentes, esto puede significar esperar varias semanas adicionales para recibir su dinero, que es de gran utilidad para sus finanzas familiares.

Los factores que realmente pueden retrasar tu declaración de impuestos

Los profesionales fiscales advierten que algunos errores comunes provocan la mayoría de los retrasos durante la temporada fiscal, entre ellos:

Errores en nombres o números de Seguro Social

Ingresos no reportados correctamente

Reclamación incorrecta de dependientes

Errores al solicitar créditos fiscales

Según el IRS, presentar la declaración electrónicamente y revisar cuidadosamente la información antes de enviarla puede reducir significativamente el riesgo de retrasos.

“Los contribuyentes deben revisar dos veces todos los datos antes de enviar su declaración”, sostienen los expertos fiscales.

El detalle que puede afectar a trabajadores independientes

Los trabajadores independientes y quienes reciben ingresos de plataformas digitales suelen tener mayor complejidad para elaborar sus declaraciones de impuestos, porque deben reportar múltiples fuentes de ingreso y, en muchos casos, pagar impuestos estimados durante el año.

De acuerdo con el IRS, quienes reciben formularios 1099 deben asegurarse de reportar correctamente todos los ingresos para evitar discrepancias con la información que el gobierno recibe de terceros.

“Si los ingresos reportados por el contribuyente no coinciden con los formularios que recibe el IRS, la declaración puede ser revisada”, explica la guía para contribuyentes del gobierno.

Esto significa que los trabajadores independientes deben ser especialmente cuidadosos al preparar su declaración.

Por qué esta temporada fiscal genera más consultas

Los profesionales fiscales también han observado un aumento en el número de contribuyentes que buscan ayuda para completar su declaración.

Entre las razones se encuentran:

Cambios en situaciones laborales

Ingresos adicionales por trabajos independientes

Dudas sobre créditos fiscales disponibles

Temor a cometer errores que retrasen el reembolso

Según el reporte de CNN, esta tendencia refleja la preocupación de muchos contribuyentes por evitar problemas con el IRS. “Cada año vemos más personas que prefieren consultar con un profesional antes de presentar su declaración”, indicó un preparador de impuestos citado en el informe.

Cambios en la operación del IRS y recortes de personal complican el procesamiento de declaraciones

A nivel organizacional, desde el 2025 el IRS ha enfrentado cambios operativos y una reducción significativa de su personal que podrían afectar el ritmo de procesamiento de declaraciones. Informes de supervisión federal indican que la agencia perdió más del 25% de su personal en el último año, pasando de más de 102,000 empleados a alrededor de 74,000, tras la aplicación de programas de retiro voluntario y despidos en varias áreas clave.

Las divisiones más afectadas incluyen servicio al contribuyente, procesamiento de declaraciones y sistemas tecnológicos, justo donde se gestionan millones de formularios durante la temporada fiscal. Analistas señalan que estas reducciones obligaron al IRS a reubicar empleados de otras áreas —como recursos humanos o tecnología— para apoyar el procesamiento de declaraciones, lo que podría desahogar algunos procesos administrativos.

Por ello, organismos de supervisión señalan que el IRS enfrenta un mayor volumen de trabajo (unas 165 millones de declaraciones individuales al año) con menos personal.

Por qué algunos reembolsos del IRS pueden tardar más de 21 días en llegar

En este contexto, cualquier error puede retrasar el envío del reembolso correspondiente, ya que el IRS requiere verificar información adicional, revisar créditos fiscales o resolver discrepancias en los datos enviados por el contribuyente.

Algunos factores que suelen retrasar el procesamiento incluyen:

Errores en números de Seguro Social

Declaraciones que reclaman créditos como el Earned Income Tax Credit o Child Tax Credit

Información que no coincide con documentos enviados por empleadores

Declaraciones presentadas en papel

Profesionales fiscales indican que, debido a cambios operativos y limitaciones de personal en la agencia, los casos que requieren revisión manual pueden tardar varias semanas más. Esto significa que contribuyentes que esperan un reembolso rápido podrían experimentar demoras si su declaración presenta inconsistencias o requiere verificación adicional.

Preguntas frecuentes sobre la temporada de impuestos 2026

¿Cuánto tarda el IRS en enviar un reembolso de impuestos?

La mayoría de los reembolsos se procesan en menos de 21 días cuando la declaración se presenta electrónicamente y no contiene errores.

¿Qué errores pueden retrasar una declaración de impuestos?

Errores en números de Seguro Social, ingresos incorrectos, dependientes duplicados o discrepancias en documentos fiscales.

¿Es mejor presentar impuestos electrónicamente?

Sí. El IRS recomienda presentar la declaración de forma electrónica, ya que reduce errores y permite procesar los reembolsos más rápidamente.

¿Por qué los trabajadores independientes enfrentan más complicaciones?

Porque deben reportar múltiples fuentes de ingresos y calcular impuestos estimados, lo que aumenta la complejidad de sus declaraciones.

¿Se puede revisar el estado del reembolso del IRS?

Sí. Los contribuyentes pueden utilizar la herramienta “Where’s My Refund?” en el sitio web oficial del IRS.

Conclusión

La temporada de impuestos 2026 avanza con advertencias sobre posibles complicaciones para algunos contribuyentes. Aunque el IRS cuenta con procesos digitales que facilitan la presentación de declaraciones, errores comunes y documentación incompleta pueden provocar retrasos en los reembolsos.

Para millones de contribuyentes, especialmente trabajadores independientes o personas con múltiples fuentes de ingresos, preparar sus declaraciones con anticipación y revisar cuidadosamente los datos marca la diferencia entre recibir un reembolso a tiempo o enfrentar demoras inesperadas.

En un contexto donde muchas familias esperan ese dinero para equilibrar su presupuesto, evitar errores en la declaración se vuelve más importante que nunca.

