6 maneras en que podrías perder los beneficios conyugales del Seguro Social

Los beneficios conyugales del Seguro Social pueden representar un apoyo importante durante la jubilación. Sin embargo, existen varias circunstancias que pueden provocar que estos pagos se suspendan, se reduzcan o desaparezcan por completo. Conocer las reglas del programa puede ayudar a evitar sorpresas y a planificar mejor el retiro.

1. Volver a casarse

Volver a contraer matrimonio puede afectar los beneficios, especialmente en el caso de los beneficios de sobreviviente.

Si una persona vuelve a casarse antes de cumplir 60 años –o antes de los 50 si tiene una discapacidad– generalmente perderá los beneficios de sobreviviente del Seguro Social.

En cambio, si el nuevo matrimonio ocurre después de los 60 años, o después de los 50 en el caso de personas con discapacidad, el nuevo matrimonio normalmente no afecta esos pagos.

Para las personas divorciadas que reciben beneficios basados en el historial laboral de su ex cónyuge, casarse nuevamente suele significar la pérdida de esos beneficios.

Sin embargo, si ese nuevo matrimonio termina por divorcio, anulación o fallecimiento, la persona podría volver a solicitar beneficios basados en el historial de su ex pareja.

2. No haber estado casado el tiempo suficiente

La duración del matrimonio también es un factor clave.

Para poder recibir beneficios conyugales basados en el historial laboral de un ex cónyuge, el matrimonio debe haber durado al menos 10 años consecutivos.

Esto significa que incluso si una pareja se divorcia después de nueve años y 11 meses de matrimonio, la persona no podrá reclamar beneficios basados en el historial laboral de su ex cónyuge.

3. Cuando tus propios beneficios aumentan

En algunos casos, una persona puede comenzar recibiendo beneficios conyugales mientras continúa trabajando o desarrolla un negocio propio.

Si con el tiempo su propio beneficio del Seguro Social –basado en su historial de trabajo– se vuelve mayor que el beneficio conyugal que recibe, la Administración del Seguro Social (SSA) comenzará automáticamente a pagar el monto más alto.

En ese momento, el beneficio conyugal deja de aplicarse, ya que la persona pasa a recibir su propio beneficio.

4. Si una persona es encarcelada

Los beneficios conyugales también pueden suspenderse si el beneficiario es condenado por un delito y permanece en prisión durante más de 30 días consecutivos.

En estos casos, los pagos del Seguro Social quedan suspendidos mientras la persona permanece encarcelada y pueden restablecerse cuando recupere su libertad.

5. Si el beneficiario no es ciudadano y sale del país

Los beneficiarios que no son ciudadanos estadounidenses también deben considerar las reglas relacionadas con la residencia.

Si una persona que recibe beneficios conyugales abandona Estados Unidos durante más de seis meses consecutivos, los pagos podrían suspenderse.

No obstante, esta situación depende en gran medida del país donde resida la persona, ya que Estados Unidos mantiene acuerdos de Seguro Social con algunas naciones que permiten seguir recibiendo beneficios en el extranjero.

6. Si el cónyuge fallece

Cuando el cónyuge fallece, el beneficiario no pierde completamente el apoyo del Seguro Social, pero el tipo de beneficio cambia.

Los beneficios conyugales normalmente pueden representar hasta el 50% del pago del cónyuge cuando se alcanza la edad plena de jubilación.

En cambio, los beneficios de sobreviviente pueden llegar hasta el 100% del monto que el cónyuge fallecido recibía o tenía derecho a recibir.

Conocer las reglas puede evitar sorpresas

Las reglas del Seguro Social son complejas y dependen de factores como edad, estado civil y lugar de residencia.

Por eso, especialistas recomiendan informarse bien sobre los requisitos y cambios que pueden afectar los beneficios, ya que comprender estas normas permite proteger mejor los ingresos durante la jubilación.

