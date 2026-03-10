Shai Gilgeous Alexander empata marca de puntos de Wilt Chamberlain

Shai Gilgeous-Alexander hizo historia este lunes tras anotar 35 puntos en el triunfo de los Oklahoma City Thunder sobre los Denver Nuggets. Con esto, igualó la histórica marca de Wilt Chamberlain de 126 partidos con 20 puntos o más.

Gilgeous-Alexander, quien estuvo cerca del triple-doble con 9 rebotes y 15 asistencias, fue además el protagonista de la victoria de los Thunder por 129-126 sobre los Nuggets, con un triple decisivo a 2.7 segundos del final.

La marca de Wilt Chamberlain la estableció desde 1961 hasta 1963. Gilgeous Alexander y Chamberlain son los únicos jugadores que han logrado 100 o más juegos consecutivos con 20 puntos o más.

El siguiente jugador en esa lista es Oscar Robertson, con 79 juegos consecutivos de 20 unidades o más.

Oklahoma City Thunder se enfrentará a los Boston Celtics en el siguiente encuentro, una oportunidad para el base canadiense de superar a la leyenda Wilt Chamberlain.

Oklahoma volvió a derrotar a Denver

Fue la segunda victoria de Oklahoma City sobre Denver en 10 días, la última en una racha de seis seguidas para los Thunder.

Los Nuggets, que empezaron la temporada como firmes candidatos al anillo, han perdido los tres partidos que han disputado esta temporada contra los vigentes campeones.

Los Thunder (51-15) son líderes en el Oeste, mientras que los Nuggets (39-26) han caído a la sexta posición.

En el duelo por el ‘MVP’, a diferencia Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic sí que se apuntó un triple-doble con 32 puntos, 14 rebotes y 13 asistencias. El serbio está a la caza de Russell Westbrook, que tiene el mayor número de triples-dobles en la historia de la liga.

Por su parte, James Harden sumó 21 puntos este lunes en la victoria de los Cleveland Cavaliers por 115-101 sobre los Philadelphia 76ers, superando los 29.000 puntos en su carrera.

Solo ocho jugadores tienen más puntos que Harden en la historia de la NBA: LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Michael Jordan, Kevin Durant, Dirk Nowitzki y Wilt Chamberlain.

Sigue leyendo:

Australia otorga asilo a cinco futbolistas iraníes y extiende oferta a toda la selección