Australia otorga asilo a cinco futbolistas iraníes y extiende oferta a toda la selección

Finalmente, las cinco jugadoras de la selección femenina de Irán recibieron asilo político en Australia. Al final de la jornada del lunes y comenzando el martes en el país oceánico, el ministro de Asuntos Internos, Tony Burke, informó sobre la medida humanitaria.

“Anoche pude decirles a cinco mujeres de la selección femenina de fútbol de Irán que son bienvenidas a quedarse en Australia, a estar seguras y a tener un hogar aquí”, compartió en X junto a unas fotografías con las cinco jugadoras.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, las futbolistas fueron trasladadas desde su hotel en Gold Coast, Australia, “a un lugar seguro” por agentes de la Policía Federal Australiana.

Posteriormente, se dio el encuentro con el funcionario para finalizar la tramitación de sus visados humanitarios. Así lo explicó el ministro a periodistas en Brisbane horas después.

Las jugadoras que recibieron el asilo por parte de Australia fueron: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh y Mona Hamoudi.

Oferta de asilo a toda la selección femenina de Irán

Burke hizo extensiva la oferta de ayuda humanitaria a todo el plantel de la selección femenina de Irán. “A las otras integrantes del equipo les digo que la misma oportunidad está ahí. Australia ha acogido en su corazón a la selección femenil de futbol de Irán”, indicó.

La medida llega después de que el presidente Donald Trump presionara públicamente a su homólogo Anthony Albanese para que concediera refugio a las jugadoras.

En medio de la Copa Asia que se disputa en Australia, cinco jugadoras de la selección femenina de Irán huyeron del hotel de concentración para pedir asilo en el país.

La selección femenina de Irán ya había sido noticia en medio de la Copa Asia que se disputa en Australia. Hace una semana, se negaron a cantar el himno nacional de la teocracia como protesta contra el régimen ayatolá.

En medio de los actos protocolarios comunes antes de este tipo de partidos, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras se negaron a entonar el himno nacional de su país. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo y se ha interpretado como una clara muestra de rechazo al régimen ayatolá.

El gesto de protesta de las jugadoras se volvió tendencia, pero contrastó con su actuación en el campo. Las iraníes perdieron 3-0 en su debut ante Corea del Sur en el encuentro disputado en la ciudad de Perth.

Posteriormente, de acuerdo con el medio local Sydney Morning Herald, las jugadoras fueron catalogadas como “traidoras” en la televisión estatal iraní durante el fin de semana por este gesto de protesta.

Irán quedó eliminada de la Copa Asia en la fase de grupos tras caer 3-0 en su debut con Corea del Sur; 0-4 ante el anfitrión Australia y 0-2 ante Filipinas en su último encuentro en el torneo.

La Copa Asia, que inició el pasado 1 de marzo en Australia, está programada para terminar el 21 de marzo.



