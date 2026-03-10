Trump solo visitará Beijing durante su visita a China por agenda ajustada, según medios locales

El presidente Donald Trump realizará una visita oficial a China entre el 31 de marzo y el 2 de abril, pero solo limitará su estancia a la capital, Beijing, según señalí el China Morning Post.

“Desafortunadamente, su agenda es muy ajustada. No hay espacio para incluir una visita a una segunda ciudad”, señaló una de las fuentes consultadas por el medio hongkonés.

A diferencia de otros líderes internacionales que han visitado el gigante asiático recientemente, como el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz o el primer ministro británico Keir Starmer, quienes incluyeron en sus rutas ciudades como Chengdu, Hangzhou y Shanghái, Trump permanecerá en la capital china, indicó EFE.

Fase final de los preparativos diplomáticos

La organización de esta cumbre, la primera de un presidente estadounidense en ejercicio desde 2017, ha entrado ya en su “fase final”. Equipos de trabajo de la Casa Blanca llegaron a Beijing a principios de marzo para coordinar los detalles logísticos y de seguridad.

A pesar de la actual escalada de tensiones en Oriente Medio tras los recientes operativos militares en Irán, el medio citado asegura que el impacto de estos eventos en la preparación del encuentro ha sido “muy limitado”.

Tanto Washington como Beijing coinciden en que el vínculo entre ambas naciones representa “la relación bilateral más trascendental del mundo en la actualidad”.

Por su parte, el canciller chino, Wang Yi, señaló la importancia de “realizar preparativos exhaustivos” y “crear un entorno adecuado” para asegurar el éxito de la reunión entre Trump y Xi Jinping.

Situación comercial y geopolítica entre EE.UU. y China

La visita ocurre bajo una tregua comercial vigente desde octubre, acordada en la ciudad de Busan. Sin embargo, persiste la incertidumbre debido a la reciente revisión legal de aranceles por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En tal sentido, se prevé una posible sexta ronda de negociaciones en París a finales de esta semana, informó EFE.

La cumbre busca estabilizar la relación en un entorno global complejo, marcado por las condenas de China a las acciones militares estadounidenses en Oriente Medio, específicamente en Irán.

