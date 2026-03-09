Trump: “Muerte, fuego y furia” sobre Irán si interfiere en el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que cualquier acción de Irán que interrumpa el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz desataría “muerte, fuego y furia” sobre el país.

En su cuenta de Truth Social, Trump detalló: “Si Irán detiene el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, Estados Unidos los golpeará VEINTE VECES MÁS FUERTE de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Muerte, fuego y furia se abarián sobre ellos, pero espero y rezo que eso no suceda”.

La amenaza se produce tras reportes de la Guardia Revolucionaria iraní sobre un ataque a un petrolero en el estrecho, una vía clave por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial.

La tensión aumenta mientras el portaaviones USS Gerald R. Ford se desplaza a Oriente Medio.

Trump también ofreció declaraciones contradictorias sobre la guerra en Irán: primero afirmó que la operación estaba “prácticamente terminada” y luego señaló que aún evaluaba “hasta dónde podían llegar” las acciones estadounidenses.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria indicó que permitirá el paso a buques de países que expulsen a diplomáticos de EE.UU. e Israel, mientras critica que los barcos estadounidenses se mantienen a más de 1,000 kilómetros del estrecho para protegerse de misiles y drones.

Confiscar el petróleo a Irán

Más temprano este lunes, el presidente dejó abierta la posibilidad a confiscar el petróleo iraní, aunque dijo que es “demasiado pronto” para hablar de ello.

“Miren a Venezuela”, dijo a NBC News. “La gente lo ha pensado, pero es demasiado pronto para hablar de eso”.

No obstante, una de las consecuencias de este decisión podría ser la tensión con China, ya que alrededor del 80% de las exportaciones de crudo iraní se destinan al país asiático.

Por otra parte, el mandatario volvió a dejar claro que no está contento con la elección de Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei, como nuevo líder supremo de Irán.

“Creo que cometieron un gran error”, dijo Trump. “No sé si durará. Creo que cometieron un error”.

El presidente ya había dejado claro que él quiere participar en la designación del nuevo líder iraní, tal como hizo con Delcy Rodríguez en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

