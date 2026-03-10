Trump volvió a reunirse con María Corina Machado en la Casa Blanca: “Como cortesía y a petición de ella”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el viernes en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en lo que constituyó su segundo encuentro en menos de dos meses.

La reunión, adelantada por Caracol Radio citando fuentes de la Casa Blanca, se realizó “a petición de ella”, según un funcionario estadounidense.

Durante la cita participaron también el secretario de Estado, Marco Rubio, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles. Entre los temas abordados estuvo la eventual convocatoria de elecciones en Venezuela, escenario que todavía no se ha definido, pero para el cual Machado ya se está preparando.

La líder venezolana indicó recientemente que regresará al país en “pocas semanas” con el objetivo de garantizar “una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible” y preparar “una nueva y gigantesca victoria electoral”.

El encuentro ocurrió en un contexto de acercamiento de la Casa Blanca con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Trump ha elogiado en varias ocasiones a Rodríguez y ha calificado la relación entre ambos gobiernos como “profesional y productiva”.

Un comunicado de la Casa Blanca, citado por CNN, enfatizó que el encuentro con Machado se trató “como cortesía y a petición de ella”, sin que el presidente estadounidense expresara respaldo político hacia la dirigente opositora.

El jueves, el Departamento de Estado anunció la reanudación de relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, acuerdo que, según el comunicado, permitirá “facilitar esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política” en el país suramericano.

Además, señaló que el compromiso de Estados Unidos se centra en un proceso gradual que permita una transición pacífica hacia un gobierno democráticamente elegido.

La primera reunión entre Trump y Machado se celebró el 15 de enero, cuando la dirigente opositora entregó al presidente estadounidense la medalla del Premio Nobel de la Paz, que le fue otorgada por su labor en la promoción de derechos democráticos y por su lucha por una transición pacífica en Venezuela.

El encuentro se produjo días después de que Estados Unidos ejecutara un operativo en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, actualmente en una prisión federal en Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Según Caracol Radio, Machado fue convocada nuevamente a la Casa Blanca para otra reunión dentro de dos o tres semanas, como parte de los esfuerzos por mantener un diálogo directo con el gobierno estadounidense y preparar sus próximos pasos políticos en Venezuela.

