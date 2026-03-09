EE.UU. realizó patrullaje militar frente a las costas de Venezuela

El Comando Sur de Estados Unidos informó que fuerzas militares estadounidenses realizaron el pasado 6 de marzo una patrulla aérea conjunta frente a las costas de Venezuela, como parte de las operaciones de seguridad que Washington mantiene en el Caribe.

Según lo publicado por el organismo en la red social X, en la operación participaron aviones de combate F-35, un avión de patrulla marítima P-8 de la Marina estadounidense y un avión cisterna KC-46 de la Fuerza Aérea.

La misión fue descrita como la Patrulla Costera de Presencia Aérea Conjunta, destinada a demostrar la capacidad de despliegue y vigilancia de las fuerzas estadounidenses en la región.

El comandante del Comando Sur, general Francis Donovan, afirmó que la operación refleja el compromiso de Estados Unidos con sus socios regionales.

“Nuestra persistente presencia demuestra el compromiso con los socios de Estados Unidos en la región. Siempre estamos alerta”, señaló el jefe militar en el mensaje difundido por el organismo.

.@USMC F-35s, a @USNavy P-8, and a @usairforce KC-46 conducted a Joint Airpower Coastal Presence Patrol off the coast of Venezuela on March 6.



"Our persistent presence is a testament to our commitment to our partners in the region. We are always on watch." – #SOUTHCOM

En otra publicación, el Comando Sur indicó que las fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe se mantienen en un alto nivel de preparación dentro de las operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, creada para enfrentar actividades vinculadas al narcotráfico y al terrorismo en la región.

Estas operaciones, según el organismo, se desarrollan bajo directrices del Departamento de Defensa y responden a la prioridad del presidente Donald Trump de proteger la seguridad del territorio estadounidense.

Francis Donovan también expresó el respaldo del Comando Sur a la embajadora estadounidense en Venezuela, Laura Dogu, y a otros representantes del gobierno de Washington que trabajan en el país.

El general sostuvo que una Venezuela “libre, segura y próspera” permitiría ampliar la cooperación en materia de seguridad para enfrentar amenazas transnacionales y fortalecer la estabilidad en el hemisferio occidental.

"U.S. Southern Command stands with Amb. Laura Dogu and U.S. government partners in supporting a free, safe, and prosperous Venezuela. A U.S.-aligned Venezuela will enable renewed security cooperation to counter transnational threats, benefit citizens, and promote stability in the…

Las declaraciones se producen semanas después de que Donovan visitara Caracas y sostuviera una reunión con la presidenta interina Delcy Rodríguez y miembros de su gabinete.

De acuerdo con información difundida por ambas partes, en el encuentro participaron también el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Durante esa reunión, las autoridades discutieron la posibilidad de desarrollar una agenda de cooperación bilateral enfocada en combatir el narcotráfico, el terrorismo y la migración irregular en la región.

El reporte del Comando Sur indicó además que las conversaciones abordaron la situación de seguridad en Venezuela y en el hemisferio occidental, así como los pasos para implementar el plan gradual anunciado por la administración de Trump para el país.

La visita del jefe militar forma parte de una serie de contactos recientes entre funcionarios estadounidenses y el gobierno interino venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas a comienzos de enero.

Desde entonces, altos funcionarios de Washington, entre ellos el director de la CIA y el secretario de Energía, han viajado al país para tratar asuntos relacionados con seguridad y energía.

