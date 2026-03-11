Alerta: lluvia y temperatura invernal regresan a Nueva York luego de pausa “veraniega”

Un frente frío intenso se desplaza hacia la región triestatal y chocará con el aire veraniego que se ha mantenido sobre la zona durante los últimos días, apenas dos semanas después de una gran tormenta de nieve.

Vientos fuertes, aguaceros y hasta posibles tormentas eléctricas se esperan desde este miércoles en la noche. Además, luego de días cálidos de 70F (20C), la temperatura bajará a partir del jueves, incluso con posibilidad térmica de 32 grados F (O C).

Tampoco se descarta el riesgo de tornado, especialmente en el suroeste de Nueva Jersey. Las inundaciones locales, especialmente en zonas con drenaje deficiente, también son una preocupación a medida que este sistema avanza, comentó PIX11 News.

“Un frente frío se aproximará y se desplazará por la zona esta noche hasta el jueves por la mañana. Se esperan lluvias y posibles tormentas eléctricas esta tarde, que continuarán hasta el jueves”, alertó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) esta mañana.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce. La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan sólo 15 a 30 minutos en estas condiciones. Así, la principal preocupación es la sensación térmica: la temperatura percibida en la piel a medida que el viento elimina la capa protectora de calor del cuerpo.