6 muertos dejó la nevada histórica en Long Island, Nueva York

Al menos 6 personas murieron en Long Island (NY) en relación con la tormenta histórica que dejó hasta 31 pulgadas (78 centímetros) de nieve entre el domingo y el lunes.

Tres personas fallecieron mientras limpiaban nieve en Nassau, según el portavoz del condado, Chris Boyle. Esas muertes ocurrieron durante o después de palear nieve y todas fueron por problemas cardíacos, indicó.

Otras dos personas murieron mientras estaban a la intemperie en el condado Suffolk. Sufrieron ataques cardíacos y al menos una estaba paleando nieve, dijo el portavoz Mike Martino.

Previamente un hombre había sido encontrado enterrado en la nieve afuera de un complejo de viviendas en Deer Park por trabajadores que paleaban nieve la tarde del lunes. Detectives de la Brigada de Homicidios del Departamento de Policía del condado Suffolk están investigando; de momento no creen que ese deceso haya sido de naturaleza criminal, pero tampoco se ha especificado si estuvo relacionado con el clima extremo.

La nieve de esta tormenta fue más húmeda y pesada que la de finales de enero que dejó un pie (30 cms) de nieve en Long Island, y fue más abundante, lo que aumenta el riesgo para quienes palean nieve, comentó Newsday.

Las autoridades de Long Island informaron que también al menos 6 personas murieron por causas relacionadas con la nieve y el frío a principios de este año. La mayoría fueron hombres mayores de 60 años que sufrieron episodios médicos relacionados con palear nieve.

La tormenta Fern del 25 de enero dejó al menos 25 muertes progresivas en NYC, con semanas de hielo acumulado en calles y parques debido a la racha de frío extremo. Este fin de semana la tormenta del 22 y 23 de febrero se convirtió oficialmente en una de las 10 nevadas más importantes de la historia de la región, con ráfagas de viento huracanadas, condiciones generalizadas de ventisca y más de 2 pies (60 centímetros) de nieve acumuladas en algunas partes del área triestatal.

Central Park experimentó la 9na nevada más grande registrada, con 19.7 pulgadas. Newark (la ciudad más poblada de Nueva Jersey) tuvo la 2da más grande, con 27.1 pulgadas, e Islip (Long Island), la mayor de todos los tiempos, con 29.1 pulgadas. El condado Suffolk (Long Island) se alzó como uno de los más nevados, con varias localidades superando 30 pulgadas de nieve acumulada.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce. La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan sólo 15 a 30 minutos en estas condiciones. Así, la principal preocupación es la sensación térmica: la temperatura percibida en la piel a medida que el viento elimina la capa protectora de calor del cuerpo.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.