Canadá elimina a Cuba con victoria y pasa a siguiente ronda de Clásico Mundial

El equipo de Canadá derrotó 7-2 a Cuba y logró la clasificación a segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Mientras que Cuba quedó eliminado en primera ronda del torneo.

Esta será la primera vez que los canadienses jueguen en la segunda ronda y Cuba se va en primera fase luego de llegar hasta las semifinales en la edición de 2023.

Canadá se enfrentará al segundo lugar del Grupo B, que se definirá entre México, Estados Unidos e Italia esta misma noche.

The moment Team Canada advanced to the #WorldBaseballClassic quarterfinals 🙌 pic.twitter.com/OGbxXGcYXp — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

Team Canadá avanza a segunda ronda con gran bateo ante Cuba

El equipo canadiense fue líder casi todo al juego y dominó gracias a una buena salida del pitcher Cal Quantrill.

El derecho lanzó 5.0 innings, 2 hits recibidos, 1 carrera sucia, 1 boleto y 5 ponches. Quatrill se llevó la victoria.

Canadá rompió el empate en el tercer episodio con un elevado de sacrificio de Owen Caissie y Abraham Toro aumentó 2-0 con un jonrón solitario en el quinto capítulo.

Aunque Cuba descontó una en el quinto episodio, Canadá hizo un rally de tres anotaciones en el sexto capítulo que les dio comodidad en el marcador.

Bo Naylor impulsó una con doble y Otto López trajo dos más con un sencillo que abrió el marcador 5-1.

Ariel Martínez descontó una por Cuba con sencillo en el séptimo, pero Josh Naylor amplió el marcador nuevamente por cuatro carreras con hit en el octavo.

Owen Caissie apareció nuevamente en el noveno episodio para darle ventaja al team canadiense de cinco anotaciones.

Ahora Canadá viajará a Houston para disputar los cuartos de final ante el rival que se definirá esta misma noche. Jugarán este viernes a las 8:00 pm (ET) en el Daikin Park, casa de los Astros de Houston.

Sigue leyendo:

Cal Raleigh explicó su desplante a Randy Arozarena: “Fue por mantener la concentración”

Clásico Mundial 2026: ¿Cuáles son los escenarios de clasificación de EE.UU y México?