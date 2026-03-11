Cal Raleigh explicó su desplante a Randy Arozarena: “Fue por mantener la concentración”

El polémico desplante de Cal Raleigh a Randy Arozarena ya tiene explicación. El pasado martes, el receptor estadounidense explicó la razón por la que dejó al mexicano con la mano tendida en la caja de bateo durante el encuentro entre Estados Unidos y México en el Clásico Mundial.

Raleigh detalló que la única razón por la que no le dio la mano a su compañero de Seattle Mariners fue por mantener la concentración en la caja de bateo.

“Tengo una responsabilidad ante mis compañeros y ante el país de mantenerme concentrado. No hay mala sangre ni segundas intenciones. No importa quién esté en la caja de bateo en ese momento (…) Quiero mucho a Randy. Es mi hermano, es parte de la familia y lo será cuando volvamos a Seattle“, aclaró en una videollamada con reporteros.

Cal Raleigh issued a statement claiming he reached out to Randy Arozarena via text today. He took only one question, but wouldn’t say what “responsibility” to Team USA prompted him to leave his Mariners teammate hanging.

He claims he “loves” Randy & that they are “family.” pic.twitter.com/AYhMGe0o8x — Jose de Jesus Ortiz (@OrtizKicks) March 10, 2026

El desplante de Cal Raleigh a Randy Arozarena

El pasado lunes, durante el encuentro que Estados Unidos ganó a México 5-3, Cal Raleigh, compañero del cubano en Seattle Mariners, le dejó con la mano extendida en el primer turno al bate abriendo el partido.

Arozarena extendió la mano para saludar a su compañero de Seattle, Cal Raleigh. El catcher jamás respondió al gesto, recreando, casi cuadro por cuadro, lo que Will Smith había hecho en el pasado Clásico Mundial.

Cal Raleigh refuses to shake hands with his Mariners teammate Randy Arozarena pic.twitter.com/YpTxhHmH9P — Jomboy Media (@JomboyMedia) March 10, 2026

Randy Arozarena insultó a Cal Raleigh

Apenas finalizó el encuentro, el méxico-cubano habló con la prensa sobre lo sucedido. Arozarena se despachó con duras palabras hacia su compañero en Seattle.

Incluso reveló que hace dos días, los padres de Raleigh lo felicitaron por su temporada en Grandes Ligas. No obstante, el jardinero insultó fuertemente al receptor.

“Se lo diré en varios idiomas. Primero, a lo cubano, ‘que se vaya a casa de la pinga’; en mexicano, sería ‘que se vaya a casa de la verg…’. Y en inglés sería que se lo meta en el cul…”, dijo.

Mexico star Randy Arozarena was upset that his Mariners teammate Cal Raleigh left him hanging Monday at the plate.

Arozarena complimented Raleigh’s parents before using Cuban & then Mexican expletives before saying Raleigh could stick his “good to see you” greeting up his behind. pic.twitter.com/koPADffhdu — Our Esquina (@OurEsquina) March 10, 2026

Se trata de la segunda ocasión en la que Randy Arozarena se ve envuelto en una polémica de este tipo durante el Clásico Mundial de Béisbol.

En 2023, también en su primer turno al bate en un duelo contra Estados Unidos, Arozarena se acercó a la caja y extendió la mano para saludar al catcher rival Will Smith. El receptor no correspondió al saludo. Se quedó quieto, guante abajo, sin mover un dedo.



