Clásico Mundial 2026: ¿Cuáles son los escenarios de clasificación de EE.UU y México?

El Grupo B del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se definirá en la última jornada con el juego entre Italia vs. México.

Estados Unidos, México e Italia son los tres equipos que están peleando por los dos puestos clasificatorios a la segunda ronda del Clásico Mundial.

Con una victoria de México se pueden dar varios escenarios posibles. Mientras que con un triunfo de Italia, clasificaría automáticamente a los italianos junto con el combinado de EE.UU.

Escenarios de clasificación de México en Clásico Mundial

México está obligada a sumar una victoria contra Italia para clasificar a la siguiente ronda. Una derrota los elimina del torneo en fase de grupos.

Escenarios de clasificación de Estados Unidos en Clásico Mundial

Estados Unidos tiene múltiples escenarios que pueden darse para clasificar a la siguiente instancia.

El más directo es una victoria de Italia ante México. Esto los clasifica como segundo de grupo y se enfrentaría al primer lugar del Grupo A.

El otro escenario de clasificación para el equipo de EE.UU es México permite 6 o más carreras o Italia permite 5 o más carreras.

De darse de alto número de carreras entre uno u otro equipo, lo clasifica de forma directa.

Aunque, Estados Unidos también podría quedar eliminado en esta primera ronda. Si México logra una victoria de cuatro carreras o menos, el Tri e Italia quedarían clasificados y Estados Unidos en el tercer puesto.

Si en el juego de este miércoles hay un alto número de carreras entre ambos equipos, Estados Unidos avanza sin problemas a la segunda ronda.

Todo se definirá este miércoles en el Daikin Park de Houston. Italia ha provocado que uno de los principales de este grupo (México o Estados Unidos) pueda quedar eliminado.

