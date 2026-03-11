Italia da la sorpresa con victoria ante Estados Unidos en Clásico Mundial de Béisbol

La selección de Italia derrotó 8-6 a Estados Unidos y dio la gran sorpresa de la primera ronda en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El conjunto italiano, dirigido por Francisco Cervelli, resistió el ataque estadounidense que tuvo el empate en el bate de Aaron Judge en el noveno inning.

Estados Unidos culminó su participación en primera ronda con marca de 3-1, aunque aún no asegura la clasificación. Italia se pone 3-0 y se enfrentará a México con marca de 2-1.

Este miércoles se enfrentarán Italia vs. México en un juego que definirá a los dos clasificados a la siguiente ronda. El equipo ganador avanzará a la siguiente fase y dependiendo del resultado puede dejar fuera a EE.UU.

TEAM ITALY SHOCKS THE BASEBALL WORLD! #WORLDBASEBALLCLASSIC pic.twitter.com/65hmK0Fuvl — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 11, 2026

Italia bateó y aguantó el resultado ante Estados Unidos

Los italianos comenzaron ganando el encuentro con gran diferencia. Kyle Teel abrió el marcador con jonrón solitario en el segundo inning ante Nolan McLean, de los Mets de Nueva York.

Sam Antonacci amplió la ventaja con otro jonrón de dos carreras y Jac Caglianone dio otro jonrón que aumentó 5-0 el marcador.

La pizarra incrementó 8-0 a favor de los italianos luego de tres carreras más en el sexto episodio gracias a un error de Brad Keller, un elevado de sacrificio de Dante Nori y luego Antonacci anotó por wild pitch.

Michael Lorenzen silenció los bates de EE.UU con 4.2 innings sin permitir carreras, aunque la ofensiva de Estados Unidos comenzó a despertar. Gunnar Henderson bateó un jonrón sin corredores para descontar una carrera.

Pete Crow-Armstrong bateó un largo cuadrangular de tres anotaciones que recortó la ventaja 8-4 en el mismo séptimo inning.

Roman Anthony impulsó una más para cerrar la ventaja a tres carreras y Crow-Armstrong conectó su segundo jonrón en el noveno para acercar por solo dos carreras.

Greg Weissert dominó a Henderson y Judge por la vía del ponche para asegurar la ventaja y victoria del conjunto italiano.

