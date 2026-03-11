Colman Domingo se pronuncia sobre la crítica de Paris Jackson a la biopic de Michael Jackson

Colman Domingo habla del rechazo de Paris Jackson a la biopic de ‘Michael’: “Espero que algún día ame este tributo a su padre”.



El actor Colman Domingo se pronunció sobre las críticas de París Jackson, hija de la fallecida estrella pop Michael Jackson, sobre la película biográfica ‘Michael’ sobre la vida de su padre.



Colman Domingo interpreta al patriarca de la familia Jackson, Joe Jackson, en la película. El ganador del Emmy manifestó su esperanza de que Paris cambie su opinión en el futuro con respecto a la película.



“Espero que en algún momento ella llegue a amar el tributo que hicimos sobre su padre”, dijo el actor en entrevista con WSJ Magazine.



En septiembre de 2025, Domingo dijo en una entrevista con People que Paris y su hermano Prince participaron en la producción de la película sobre su padre, el cual fue un ícono musical. Sin embargo, Paris se deslindó de su participación en la película.



Paris Jackson aseguró que no tuvo participación en la película y que solo revisó las primeras versiones del guion, pero sus notas sobre la historia fueron ignoradas.



“[Colman], no le digas a la gente que fui ‘útil’ en el set de una película en la que tuve 0% de participación, jaja. Eso es muy raro”, escribió. “Di mis notas sobre lo que era deshonesto y no me parecía correcto, y cuando no lo abordaron, seguí con mi vida. No son mis monos, no es mi circo. Dios los bendiga y buena suerte”.



Domingo aclaró a la revista, que sus palabras habían sido “confundidas” y “sacadas de contexto”.



‘Michael’ retrata la vida de Michael Jackson desde sus inicios como joven cantante con sus hermanos hasta su consagración como estrella pop musical. La película fue dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan. A pesar de las críticas de París, la película cuenta con la aprobación del patrimonio de Michael Jackson y es protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop e hijo de Jermaine.



La película se estrenará en cines exclusivamente el 24 de abril de 2026.

