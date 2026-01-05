Paris Jackson sobre el difícil camino de su sobriedad: “Tuve que aprender a vivir la vida como es debido”

La cantante Paris Jackson, hija del fallecido ‘Rey del Pop’ Michael Jackson, compartió una reflexión sobre cómo ha sido su proceso de sobriedad.

Paris Jackson cumple seis años sobria, luego de varios años de abusos de sustancias. En un video publicado en su perfil de Instagram, la cantante compartió cómo ha sido este camino y cómo ha enfrentado los altibajos de la sobriedad.

Jackson confesó que mantenerse sobria se volvió más difícil con el paso del tiempo y que tuvo qie desarrollar otras habilidades para lidiar con los altibajos.

“Estar sobrio no siempre es señal de que la vida sea perfecta. Después de unos años, todo se volvió muy, muy difícil. Durante lo que pareció una eternidad. Y ya no tenía las mismas habilidades de supervivencia a las que estaba acostumbrado. Tuve que aprender a vivir la vida como es debido”, escribió Jackson en el pie de foto de la publicación.

La artista abordó una de las situaciones más complejas de la sobriedad. “El trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento es una perra. También lo es el trastorno depresivo mayor complejo y el TOC. Si tienes esta mierda, o algo parecido, no estás solo. Aguanta y si nadie te ha dicho que te ama hoy, yo te amo”.

Paris Jackson ha sido abierta sobre los detalles de sobriedad y cómo la logrado cumplir siete años sin consumir sustancias. La artista dijo hace pocos meses que el consumo de drogas del pasado le dejó un agujero en su fosa nasal.

Durante su intervención en el almuerzo de los Premios Friendly House el 11 de octubre de 2025 Paris Jackson comparó su sobriedad con un accidente automovilístico.

“Digo que es gracioso, siento que volverme sobrio fue como tener un accidente automovilístico porque todo lo que empujé en el asiento trasero se movió hacia adelante con el impacto y hoy estoy aprendiendo a navegar la vida en los términos de la vida”, dijo Jackson en el evento.

Jackson cumplió cinco años de sobriedad el 7 de enero de 2025 y se mostró agradecida por la nueva vida que obtuvo tras dejar las sustancias y los momentos que es capaz de disfrutar.

“La gratitud apenas roza la superficie. Es porque estoy sobria que hoy puedo sonreír. Puedo hacer música. Puedo experimentar la alegría de amar a mis perros y a mi gato. Puedo sentir el dolor en todo su esplendor. Puedo llorar. Puedo reír. Puedo bailar. Puedo confiar. Siento el sol en mi piel y es cálido. He descubierto que la vida sigue su curso independientemente de si estoy sobria o no, pero hoy puedo estar presente”, escribió en Instagram.

