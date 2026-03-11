Crisis del costo de vida en EE.UU.: 9 de cada 10 estadounidenses dicen que ya afecta sus finanzas

Una abrumadora mayoría de estadounidenses considera que el país atraviesa una crisis del costo de vida que ya impacta directamente en su economía cotidiana. Desde el pago del alquiler hasta la compra de alimentos, millones de personas dicen sentir que el dinero rinde cada vez menos.

Un nuevo estudio realizado por Current y Talker Research, basado en una encuesta a 5,000 adultos en todo el país, reveló que el 87% de los participantes coincide en que Estados Unidos enfrenta una “crisis” de asequibilidad impulsada por el aumento generalizado de los precios.

El informe refleja una sensación extendida de presión financiera, en un contexto en el que los gastos esenciales siguen aumentando mientras los ingresos no crecen al mismo ritmo. Para muchos hogares, esta situación se traduce en decisiones difíciles y cambios importantes en su estilo de vida.

Facturas y alimentos: los gastos que más preocupan

Los resultados del estudio muestran que una gran parte de los estadounidenses tiene dificultades para cubrir gastos básicos cada mes. El 52% de los encuestados aseguró que le cuesta pagar facturas mensuales como el alquiler o los servicios, mientras que el 50% indicó que comprar alimentos se ha vuelto un desafío.

Además, el 78% de los participantes considera que prácticamente “todo” se encareció durante 2025, una percepción que refleja el impacto acumulado de los aumentos en diferentes sectores de la economía.

Las expectativas tampoco son optimistas para el corto plazo. El 46% de los encuestados cree que los costos continuarán subiendo a lo largo de 2026, lo que alimenta la sensación de incertidumbre económica.

“Con los precios de los productos básicos de uso diario aún elevados y el costo de vida en aumento, los estadounidenses están sintiendo una verdadera crisis de asequibilidad”, explicó Erin Bruehl, vicepresidenta de comunicaciones de Current.

Según Bruehl, cuando la mitad de la población afirma tener dificultades para pagar las facturas mensuales y anticipa que los costos seguirán aumentando, la necesidad de soluciones financieras se vuelve más urgente que nunca.

Mudanzas forzadas por el aumento de precios

El aumento del costo de vida también está influyendo en decisiones importantes, como el lugar donde vivir. Según la encuesta, el 38% de los estadounidenses afirmó haberse mudado porque su lugar de residencia anterior se volvió demasiado caro.

En muchos casos, esas mudanzas implicaron cambios significativos. Entre quienes se trasladaron, el 38% lo hizo a otra ciudad y el 34% decidió mudarse a otro estado en busca de un costo de vida más bajo.

El fenómeno afecta especialmente a los jóvenes. El estudio encontró que el 51% de los encuestados de la generación Z dijo haberse mudado debido a los altos costos, una proporción mucho mayor que la registrada entre los baby boomers, donde solo el 19% reportó haber tomado esa decisión.

Esta diferencia generacional refleja las distintas realidades económicas que enfrentan los grupos de edad. Los jóvenes, que suelen estar al inicio de sus carreras laborales y con ingresos más bajos, son particularmente vulnerables al aumento del costo de la vivienda.

Sueños de vivienda cada vez más lejanos

Más allá de las mudanzas, la crisis del costo de vida también está afectando las aspiraciones a largo plazo de los estadounidenses.

Más de la mitad de los encuestados (52%) dijo que no cree que alguna vez podrá permitirse vivir en su ciudad ideal. Una proporción similar, el 48%, expresó el mismo sentimiento respecto a su estado ideal.

La brecha generacional vuelve a aparecer en este punto. Entre los miembros de la generación Z, el 64% afirmó sentirse excluido de su ciudad soñada debido a los precios. En contraste, entre los baby boomers esa percepción alcanza el 35%.

Estos datos reflejan cómo el aumento sostenido del costo de la vivienda y de otros gastos básicos está redefiniendo las metas personales de muchos estadounidenses, que deben ajustar sus expectativas a una realidad económica más exigente.

Reembolsos de impuestos: un salvavidas financiero

Ante la falta de alivio inmediato, muchos estadounidenses están recurriendo a una fuente de liquidez que llega una vez al año: los reembolsos de impuestos.

La encuesta revela que aproximadamente la mitad de los participantes espera recibir un reembolso este año. Entre ellos, el 73% dijo que necesita ese dinero más que nunca debido al aumento del costo de vida.

Además, el 60% afirmó que necesita recibir su reembolso más rápido que en años anteriores, lo que refleja la urgencia financiera que enfrentan muchos hogares.

Para quienes esperan ese dinero, la cantidad también es relevante. El 58% de los encuestados considera que recibirá un reembolso “considerable”, definido en el estudio como al menos $2,100 dólares.

En cuanto al destino de esos fondos, la mayoría planea utilizarlos para cubrir necesidades esenciales. El 27% dijo que lo destinará a gastos básicos, mientras que el 24% planea guardarlo en ahorros y otro 24% lo usará para pagar deudas.

Según Bruehl, los reembolsos fiscales se han convertido en una pieza clave del presupuesto familiar para millones de personas.

“Los reembolsos de impuestos suelen ser los cheques más grandes que muchos estadounidenses reciben cada año, y ahora son una fuente crucial de liquidez con la que la gente no solo cuenta, sino que la necesita más que nunca”, señaló.

La ejecutiva añadió que ese dinero permite a muchos hogares pagar deudas pendientes, evitar cargos por pagos atrasados y estabilizar temporalmente su situación financiera.

En un contexto de precios altos y presión económica constante, el estudio sugiere que la crisis del costo de vida ya no es solo una preocupación abstracta, sino una realidad diaria para millones de estadounidenses que buscan formas de estirar cada dólar.

