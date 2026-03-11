El tiempo de hoy en Chicago, Illinois para este miércoles 11 de marzo

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede alterar tu rutina. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 11 de marzo.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es mantenerse informado. Estate atento a las previsiones y consulta día a día los reportes para obtener la información meteorológica más actualizada.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 27ºF (-3ºC) de máxima y 27ºF (-3ºC) de mínima.

La probabilidad de precipitaciones es del 90 durante el día y del 4 durante la noche. Además, Asimismo, el cielo estará cubierto.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 21.75 mph de máxima en el día y los 18.64 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 07:10 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:52 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se esperan más nubes que claros. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 50 grados Fahrenheit (10ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 41 (5 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 5% por la mañana, 59% por la tarde y 5% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias están entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es vital estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si necesitas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima