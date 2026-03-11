Futbolista iraní renuncia al asilo en Australia y decide regresar a su país

Dos futbolistas más se habían sumado a las cinco que inicialmente pidieron asilo político en Australia. Sin embargo, una de ellas se arrepintió y renunció al refugio humanitario ofrecido por Australia para regresar a su país.

De acuerdo con el ministro de Interior, Tony Burke, la jugadora se puso en contacto con la embajada de Irán para volver al país centroasiático. Canberra no confirmó si se trata de Zahra Soltan Meshkeh Kar, quienes fueron las últimas en recibir la medida humanitaria.

Las futbolistas recibieron asilo antes de la salida del resto de la selección iraní desde Brisbane a Sídney para volar a Kuala Lumpur (Malasia).

Según Burke, “algunas de las compañeras que se habían marchado cambiaron de opinión”, así recogió la televisora australiana ABC.

“Respetamos el contexto en el que tomó esa decisión”, dijo. De acuerdo con reportes, las familias de las jugadoras en Irán han estado bajo amenaza desde el inicio de la controversia futbolística y diplomática.

Later in the evening, they were reunited with their five teammates who had made the same decision the night before.



They will be safe here. They will be at home here. They are welcome here in Australia. pic.twitter.com/6jjtPmYgLX — Tony Burke (@Tony_Burke) March 10, 2026

En medio de la Copa Asia que se disputa en Australia, cinco jugadoras de la selección femenina de Irán huyeron del hotel de concentración para pedir asilo en el país.

Las jugadoras que recibieron el asilo por parte de Australia fueron: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh y Mona Hamoudi.

La selección femenina de Irán ya había sido noticia en medio de la Copa Asia que se disputa en Australia. Hace una semana, se negaron a cantar el himno nacional de la teocracia como protesta contra el régimen ayatolá.

Las iraníes perdieron 3-0 en su debut ante Corea del Sur en el encuentro disputado en la ciudad de Perth.

Posteriormente, de acuerdo con el medio local Sydney Morning Herald, las jugadoras fueron catalogadas como “traidoras” en la televisión estatal iraní durante el fin de semana por este gesto de protesta.

Irán quedó eliminada de la Copa Asia en la fase de grupos tras caer 3-0 en su debut con Corea del Sur; 0-4 ante el anfitrión Australia y 0-2 ante Filipinas en su último encuentro en el torneo.

La Copa Asia, que inició el pasado 1 de marzo en Australia, está programada para terminar el 21 de marzo.



Sigue leyendo:

· Australia otorga asilo a cinco futbolistas iraníes y extiende oferta a toda la selección

· Donald Trump ofrecerá asilo a futbolistas iraníes en caso de veto australiano

· Irán lanzó oleada de ataques contra Israel y bases estadounidenses en Irán