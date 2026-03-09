Donald Trump ofrecerá asilo a futbolistas iraníes en caso de veto australiano.

Este lunes el presidente Donald Trump anunció que ofrecerá asilo a las cinco futbolistas de la selección femenina de Irán en caso de que el gobierno de Australia decida vetar la petición humanitaria.

A través de su red social, Truth Social, Trump pidió a Australia conceder refugio a las cinco futbolistas iraníes para evitar su asesinato en caso de que sean obligadas a regresar al país persa.

“Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección nacional femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar a Irán, donde lo más probable es que sean asesinados”, indicó.

Posteriormente, Trump confirmó que si Australia no permite la permanencia legal de las jugadoras, Estados Unidos se encargará del refugio de las futbolistas.

“No lo haga, Sr. primer ministro, dele asilo. Estados Unidos los aceptará si usted no lo hace. Gracias por su atención a este asunto”, concluyó.

Asilo en marcha

En otra publicación en redes sociales, Trump anunció que sostuvo una llamada con el primer ministro australiano Anthony Albanese, quien le habría manifestado que las gestiones para aprobar el asilo estaban en marcha.

“¡Él está en ello! Cinco ya han sido atendidos, y el resto está en camino. Algunos, sin embargo, sienten que deben regresar porque están preocupados por la seguridad de sus familias, incluidas las amenazas a esos miembros de la familia si no regresan”, explicó Trump.

En medio de la Copa Asia que se disputa en Australia, cinco jugadoras de la selección femenina de Irán huyeron del hotel de concentración para pedir asilo en el país.

Las jugadoras que decidieron huir de la concentración de la selección femenina iraní fueron: Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh y Mona Hamoudi.

La selección femenina de Irán ya había sido noticia en medio de la Copa Asia que se disputa en Australia. Hace una semana, se negaron a cantar el himno nacional de la teocracia como protesta contra el régimen ayatolá.

En medio de los actos protocolarios comunes antes de este tipo de partidos, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras se negaron a entonar el himno nacional de su país. Una imagen que ha dado la vuelta al mundo y se ha interpretado como una clara muestra de rechazo al régimen ayatolá.

El gesto de protesta de las jugadoras se volvió tendencia, pero contrastó con su actuación en el campo. Las iraníes perdieron 3-0 en su debut ante Corea del Sur en el encuentro disputado en la ciudad de Perth.

Posteriormente, de acuerdo con el medio local Sydney Morning Herald, las jugadoras fueron catalogadas como “traidoras” en la televisión estatal iraní durante el fin de semana por este gesto de protesta.

Irán quedó eliminada de la Copa Asia en la fase de grupos tras caer 3-0 en su debut con Corea del Sur; 0-4 ante el anfitrión Australia y 0-2 ante Filipinas en su último encuentro en el torneo.

La Copa Asia, que inició el pasado 1 de marzo en Australia, está programada para terminar el 21 de marzo.



