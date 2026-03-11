Hispano sin hogar empujó a 2 pasajeros a rieles del Metro de Nueva York: acusación

Bairon Hernández, hombre sin hogar de 34 años, fue detenido como sospechoso de haber empujado a dos pasajeros al azar en una estación del Metro de Nueva York en una zona relativamente tranquila en Manhattan.

Hernández, nativo de Honduras, fue detenido el martes y acusado de dos intentos de homicidio en relación con el incidente ocurrido el domingo en la estación de 63rd St y Lexington Av. El sospechoso negó haber tenido relación con los hechos y no tenía antecedentes penales en Nueva York, destacó PIX11 News.

Milagrosamente no hubo víctimas fatales, pero uno de los pasajeros empujados, identificado como Richard Williams, un anciano de 83 años veterano de la Fuerza Aérea, sufrió lesiones graves en la cabeza, por lo que permanece hospitalizado y conectado a un respirador en New York-Presbyterian Hospital Weill Cornell. Tiene pocas probabilidades de sobrevivir, “Estamos orando por un milagro… No responde”, declaró su hija al Daily News el martes. “No pinta bien… Está con soporte vital… Simplemente nos quedaremos junto a su cama”, añadió.

Un video del lugar de los hechos captó a la primera víctima, identificada como John Rodríguez (31), en las vías poco después del incidente. Las imágenes parecen mostrar al sospechoso paseando por el andén momentos después.

“No estaba en sus cabales para hacer lo que hizo, y me parece excelente que lo hayan arrestado porque así no lastimará a nadie más”, declaró sobre el sospechoso Claudia Peña, madre de Rodríguez.

Peña comentó que su hijo de 31 años no dudó en ayudar a Williams, salvando su vida antes de que pasara un tren por las vías. “Lo que hizo fue acercarse al hombre e intentar levantarlo para subirlo al andén y poder ayudarlo, ya que estaba muy mal”, afirmó la madre.

Rodríguez fue dado de alta, pero regresó al hospital el martes, aún conmocionado por la terrible experiencia. “Todavía está traumatizado por el incidente con el otro hombre. Estaba muy preocupado”, agregó Peña.

Williams dijo que su padre, residente de Roosevelt Island, estaba haciendo diligencias en Manhattan cuando ocurrió el ataque. “[Hernández] tuvo que usar mucha fuerza porque mi padre no es tan estúpido como para pararse frente a la línea amarilla”, dijo, y agregó que cree que el sospechoso “debería recibir la pena de muerte”, algo que no existe en Nueva York.

No está claro el motivo del ataque. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La población sin hogar con frecuencia está asociada con hechos de violencia en NYC, como víctimas y victimarios en las calles, establecimientos comerciales y el transporte público. La semana pasada un hombre fue quemado mientras dormía en la céntrica Penn Station en Midtown Manhattan. En diciembre un indigente murió baleado durante una aparente disputa en una tienda 7-Eleven en las inmediaciones de Times Sq.

A fines de 2024 Debrina Kawam, una mujer sin hogar de 57 años, murió quemada dentro de un vagón del Metro en Brooklyn. Sebastián Zapeta fue acusado de homicidio e incendio provocado por presuntamente prenderle fuego en la estación Coney Island-Stillwell Ave. la mañana el 22 de diciembre.

En 2022 se estimó que unas 350 personas indigentes estaban viviendo en campamentos en estaciones y trenes del Metro de Nueva York, según funcionarios de tránsito. En 2025 la MTA sumó de más de 250 arrollamientos de trenes, lo que supuso la cifra más alta en una década, según The New York Times.