Hombre con 131 arrestos acusado de quemar a indigente en Penn Station de Nueva York

Dos sospechosos fueron arrestados en el caso del hombre sin hogar quemado mientras dormía en la céntrica Penn Station de Nueva York y uno de ellos, Damon Johnson, estaba en libertad condicional con antecedentes penales que incluyen 131 arrestos.

Johnson (47) fue arrestado el martes por agentes del Departamento de Policía de Amtrak y acusado de intento de homicidio y agresión por el ataque del lunes que dejó a un hombre de 37 años con quemaduras de segundo grado en el brazo y la espalda, según las autoridades. Se declaró “no culpable” en su comparecencia ante el Tribunal Penal de Manhattan ayer, donde se ordenó su detención sin fianza. Su largo historial policial comenzó cuando era un adolescente en 1995 con un cargo de agresión en El Bronx, acotó Daily News.

Apenas unas horas antes de la comparecencia de Johnson el miércoles, la policía de Amtrak detuvo a Lyla Najjar, de 33 años, quien fue también fue acusada de agresión por el ataque. La víctima dormitaba cerca de la entrada de la rotonda de Amtrak de Penn Station, en West 33rd st cerca de la 8va Av, cuando tres personas se le acercaron, una de las cuales le prendió fuego a la ropa alrededor de las 8:30 p.m. del lunes, según informó la Policía de Nueva York.

Durante la comparecencia de Johnson, el fiscal Callum Mullan describió un video del ataque que muestra al sospechoso inclinado sobre la víctima, quien momentos después “comienza a gemir y a convulsionar, y se pone de pie con la chaqueta en llamas”.

Un video publicado en Instagram muestra a la víctima de pie, con las llamas extendiéndose por su brazo, intentando defenderse de sus atacantes mientras lo tiran al suelo. Las imágenes captaron a la víctima luchando por quitarse la sudadera en llamas. Se recomienda prudencia al observar el dramático video.

Los servicios de emergencia apagaron rápidamente las llamas y llevaron a la víctima a la unidad de quemados del New York-Presbyterian Hospital Weill Cornell. Después del ataque, los tres sospechosos huyeron hacia la estación.

Johnson estaba en libertad condicional por un robo cometido en 2018, en el que cortó la cara de un estudiante antes de robarle dinero de los bolsillos, según el fiscal Mullan, quien afirmó que la víctima necesitó más de 100 puntos de sutura. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El incidente del lunes se produjo mientras el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar (DHS) del alcalde Zohran Mamdani sigue bajo escrutinio después de que al menos 19 neoyorquinos murieran en las calles durante la reciente ola de frío extremo, 15 de ellos por hipotermia. La mayoría, según la ciudad, tuvieron algún contacto con el DHS a lo largo de su vida.

Posteriormente el alcalde anunció el regreso de las redadas para recoger a personas sin hogar, revirtiendo su postura anterior contra esos operativos. La semana pasada Mamdani designó a Erin Dalton para dirigir el Departamento de Servicios Sociales (DSS), tars la renuncia de Molly Wasow, quien había sido nombrada por Eric Adams.

A fines de 2024 Debrina Kawam, una mujer sin hogar de 57 años, murió quemada dentro de un vagón del Metro en Brooklyn. Sebastián Zapeta fue acusado de homicidio e incendio provocado por presuntamente prenderle fuego en la estación Coney Island-Stillwell Ave. la mañana el 22 de diciembre.

Pocas semanas después, en enero de 2025 un hombre fue captado por una cámara de seguridad mientras provocaba un incendio junto a un pasajero dormido en un tren subterráneo en Queens, después de haber creado pequeños fuegos en autos estacionados en el Bajo Manhattan, incluyendo una patrulla de la policía de Nueva York.