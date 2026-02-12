Hombre muere baleado en tienda 7-Eleven afuera de estación Port Authority de Nueva York

Un hombre murió baleado durante una aparente disputa esta mañana en una tienda 7-Eleven en las inmediaciones de Times Sq en Midtown Manhattan (NYC).

El hecho ocurrió afuera de Port Authority, la principal estación de buses de Nueva York, en el número 589 8a Av a la altura de 39th West St., poco antes de las 10:30 a.m. del jueves. El herido fue trasladado al hospital en estado crítico, donde posteriormente lo declararon muerto. Su nombre no ha sido revelado.

Hasta el momento no se han realizado arrestos y no está claro el motivo del crimen. La Policía de Nueva York está buscando a una persona de interés vista con un abrigo verde y pantalones oscuros, describió ABC News. Al parecer la víctima de 40 años era un mendigo que estaba pidiendo dinero en la tienda y le abrió la puerta al pistolero, dijeron fuentes a New York Post.

Fue al menos el 2do homicidio callejero con un arma de fuego en Nueva York en menos de 24 horas, luego de que ayer un adolescente de 16 años fuese abatido tras una aparente pelea en un restaurante McDonald’s en El Bronx. Otros menores -hombre y mujer- resultaron heridos. Previamente el martes, también en ese condado, un hombre de 41 años murió tras recibir un disparo en un andén del Metro, siendo la primera víctima de homicidio en 2026 en el transporte público de Nueva York.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos en ninguno de estos crímenes. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia juvenil con golpes y armas de fuego y blancas sigue siendo constante, incluyendo ataques a agentes de NYPD. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

También ese mes dos adolescentes de 18 años fueron arrestados como sospechosos de haber disparado en la estación de buses y subterráneo Port Authority, uno de los centros de transporte más concurridos de la ciudad de Nueva York. Milagrosamente nadie resultó herido. También en esa estación, en septiembre una mujer apuñaló a una trabajadora de Greyhound en una taquilla.

En 2024 la joven Samaria López fue arrestada como sospechosa de matar a otra mujer durante una pelea afuera del terminal de buses Port Authority en Times Sq, meca turística y teatral de Nueva York de fama mundial que ha estado plagada de violencia.

En 2023 una mujer apuñaló a un trabajador de 7-Eleven varias veces antes de salir corriendo de la tienda con mercancía robada de Long Island (NY).