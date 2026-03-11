Jesús Navarro, de Reik, preocupa tras foto desde un hospital

La comunidad de fans de Reik estuvo inquieta después de que su vocalista, Jesús Navarro, publicara una foto que nadie esperaba ver. Era él mismo en una cama de hospital, conectado a exámenes especializados y con los ojos cubiertos.

La inmediatez de las redes hizo el resto, porque la imagen se propagó con rapidez y dejó flotando la duda sobre la gravedad de su situación.

La fotografía llegó acompañada del mensaje “Sunday funday”, una ironía que contrastó con el ambiente de preocupación que creció entre sus seguidores, quienes ya venían siguiendo de cerca las recientes cancelaciones de la agrupación en Estados Unidos.

El cantante tranquilizó a sus seguidores

Frente a la ola de comentarios, Navarro decidió frenar las hipótesis. En sus historias de Instagram compartió un mensaje: “No se asusten. Se ve todo más aparatoso de lo que está. Estoy bien. No puedo contestar todo ahorita, pero agradezco cada mensaje que llega”.

La aclaración fue un respiro para quienes habían interpretado la imagen como señal de algo mayor. Aun así, la preocupación no nació únicamente por la foto. Días antes, la banda ya había anunciado que dos shows en Estados Unidos debían suspenderse por recomendación médica debido a una afectación en la voz del cantante.

Las fechas que cambiaron por su estado de salud

Los conciertos programados para el 7 de marzo en DAR Constitution Hall y el 8 de marzo en el Foxwoods Resort Casino quedaron pospuestos.

En un comunicado, la agrupación lamentó profundamente el cambio: “Con mucha tristeza les contamos que, por recomendación médica y debido a una afectación en la voz, las presentaciones que teníamos programadas para el 7 y 8 de marzo en Washington y Mashantucket no podrán llevarse a cabo como estaba previsto. Nos rompe el corazón no poder estar con ustedes esta noche y la de mañana”, expresaron.

La buena noticia para los asistentes es que los boletos seguirán siendo válidos para las nuevas citas del 1 de mayo en Washington, D.C. y del 3 de mayo en Mashantucket.

Jesús Navarro también compartió su propio pesar por no haber podido cumplir con las presentaciones. “A las personas que viajaron a Washington les pido perdón desde el corazón. Si hubiera estado en mis posibilidades hacer este show, aunque fuera gateando, lo hubiera hecho. Estaba de verdad fuera de mis manos”, afirmó.

Compromiso para el regreso

A pesar del mal momento, el músico aseguró que su recuperación avanza y que su plan es regresar con energía renovada: “De verdad me regreso a casa con el corazón triste de no poder cumplir este compromiso con ustedes, pero superpilas para recuperarme y seguir tocando y cantando en vivo para ustedes. Los amo. Nos vemos en mayo”, cerró.

