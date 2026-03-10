Miley Cyrus regresa como Hannah Montana por los 20 años de la serie de Disney

La cantante y actriz Miley Cyrus emocionó a sus fans al volver a vestirse como Hannah Montana para el tráiler del especial por el 20 aniversario de la recordada serie de Disney Channel. El especial se estrenará el próximo 24 de marzo en Disney+.

Miley Cyrus interpretó a ‘Hannah Montana’ en la serie de Disney, una historia que se centraba en la doble vida de Miley Stuart, quien debía equilibrar su vida como adolescente en la secundaria con su vida como estrella pop.

El primer episodio se estrenó en 2006 y exactamente 20 años después Disney estrenará un especial para recordar la querida serie que marcó la infancia de toda una generación. En el adelanto, Miley Cyrus volvió a ponerse la peluca rubia lacia, algo que en la serie la identificaba como la estrella pop y la diferenciaba de su vida ordinaria.

En el tráiler se puede ver que Miley repasará momentos cruciales que marcaron los cinco años que duró la serie al aire. Se puede ver a la artista sentada en la sala de estar de la familia Stewart, haciendo un recorrido por su icónico y enorme armario, y también contará con material nunca antes visto.

De acuerdo con el adelanto, el papá de Miley, Billy Ray Cyrus, participará en el especial junto a su hija. El cantante country interpretó al padre de Miley en la serie durante todas las temporadas. Esto es particularmente sorpresivo luego de que padre e hija estuvieron distanciados durante varios años debido a diferencias entre ambos. Durante los últimos meses estuvieron limando sus asperezas y este especial parece indicar que hay una reconciliación entre ambos. Trish Cyrus, madre de la cantante, también aparece en el especial.

“Ya me estoy emocionando”, dice Cyrus en el inicio del tráiler.

Cyrus es entrevistada por la presentadora de Call Her Daddy, Alex Cooper. “Este programa definió a su generación”, dice Cooper en el tráiler, a lo que Cyrus responde: “Este aniversario es para ellos. Es para nosotros”.

Cuando se anunció el especial de aniversario de Hannah Montana, Miley Cyrus expresó el impacto que la serie tuvo en su vida y en la de sus muchos fans.

“Hannah Montana’ siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión. El hecho de que siga significando tanto para la gente después de tantos años es algo de lo que estoy muy orgullosa. Este ‘Hannahversario’ es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años”, dijo la cantante y actriz en ese momento.

