Cazzu defiende su postura tras criticar la nueva canción de Rauw Alejandro y Jhay Cortez

La cantante argentina Cazzu aseguró que no se arrepiente de haber publicado su ensayo viral titulado ‘Tiradera’, en el que criticó el machismo en la industria musical tras la publicación de la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro, Jhay Cortez y Tainy.

En entrevista con el programa El Gordo y la Flaca de Univision, la artista defendió su postura a pesar de la polémica que generaron sus declaraciones.

“No me arrepiento en absoluto. Me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida. La paz que siento ahora mismo es tal que no hay nada que realmente me acelere el corazón ni me ponga nerviosa”, sostuvo ‘La Jefa’ como también es conocida.

La artista aseguró que sus declaraciones no tenían el objetivo de ser un ataque personal, sino una reflexión sobre temas más amplios que existen dentro de la industria musical.

“Cuando siento que falta algo, intento expresarlo con la mayor precisión y cuidado posible, y punto. Lo que digo no es para mí. Lo que no digo es lo que me reservo para mí y para mi hija. Lo que sí digo es lo que creo necesario en el momento oportuno. Puedo equivocarme, pero siempre hablo desde una perspectiva colectiva, no puramente personal”, dijo la argentina.

Cazzu sostuvo su crítica hacia la hipocresía y el ego dentro de la industria musical. “En este mundo, en este género, la mayoría de la gente negocia con la hipocresía, y poco a poco su sensibilidad se reduce porque el ego los consume”, resaltó.

Toda la polémica comenzó cuando se publicó la canción ‘Rosita’ de Rauw Alejandro y Jhay Cortez. La canción causó la indignación de Cazz con una frase de la letra: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”.

Esta frase mencionó la polémica que causó Nodal cuando se casó con Ángela Aguilar, dos meses después de anunciar su ruptura con Cazzu, madre de su hija, lo que desató rumores de infidelidad.

Cazzu expresó su pensar en un extenso ensayo titulado ‘Tiradera’, en el que criticó la “legendaria camaradería entre varones”.

“‘El chisme vende más que el arte’ twittea uno, como si copiara y pegara el primer pensamiento que tuve. No sé cuántos tuvieron que ser para construir tan olvidable pieza, Yo por mi parte me los imagino en un estudio de Miami que cuesta de 2 mil o 3 mil dólares la hora celebrándose la frase más infradotada de virtud mientras vociferan ‘PALO! PALO!’”, escribió Cazzu en su texto.

