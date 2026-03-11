Mega Millions: un boleto vendido en Illinois gana premio mayor de $533 millones, el primero de 2026

Una persona en Illinois cambió su vida de la noche a la mañana tras acertar todos los números del sorteo de Mega Millions realizado el martes 10 de marzo de 2026.

El boleto ganador se llevó un premio de unos $533 millones de dólares, convirtiéndose en el primer gran jackpot del año en uno de los juegos de lotería más populares de Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado oficial del juego, el premio mayor fue obtenido gracias a un único boleto vendido en el estado de Illinois, que logró acertar los 6 números extraídos durante el sorteo del martes por la noche.

El premio total fue estimado en $533 millones, aunque el ganador tiene la posibilidad de recibir el dinero de 2 maneras distintas. Por un lado, puede elegir el pago completo en forma de anualidades, que consiste en una serie de cuotas anuales distribuidas durante varios años. Por otro lado, también puede optar por un pago único en efectivo, cuyo valor estimado asciende a $244,2 millones antes de impuestos.

Las autoridades del juego destacaron además que Illinois es uno de los estados fundadores de Mega Millions. A lo largo de la historia del sorteo, el estado ya registró o compartió un total de 17 jackpots ganadores, lo que lo convierte en uno de los territorios con mayor presencia entre los grandes premios.

Los números que cambiaron la vida de un jugador

Este sorteo del Mega Millions dejó a un solo ganador del premio mayor gracias a la combinación 16, 21, 30, 35, 65 y la Mega Ball 7.

La persona que compró ese boleto acertó todos los números necesarios para quedarse con uno de los premios más grandes entregados por la lotería en lo que va de 2026.

Además del ganador del jackpot, el sorteo también dejó otros premios importantes en distintos estados del país. En Illinois, otro participante acertó las cinco bolas blancas y, gracias a un multiplicador de 5x, obtuvo un premio de $5 millones.

Por su parte, un jugador en el estado de Maryland también logró acertar los 5 números principales del sorteo. Debido a un multiplicador de 4x, esa persona recibió un premio de $4 millones.

Tras este gran premio, el acumulado del Mega Millions se reinició automáticamente, como sucede cada vez que alguien acierta todos los números del sorteo. El próximo sorteo tendrá un jackpot inicial estimado en $50 millones, con un valor en efectivo cercano a $22,9 millones.

El siguiente sorteo del juego está programado para el viernes 13 de marzo, fecha en la que millones de jugadores volverán a intentar ganar uno de los premios más grandes de la lotería estadounidense.

Una racha de sorteos sin ganador desde diciembre

El comunicado oficial de Mega Millions también explicó que el premio del martes llegó después de una larga racha sin ganadores del jackpot.

El último premio mayor había sido entregado el 2 de diciembre de 2025, cuando un jugador del estado de Nueva Jersey acertó todos los números y se llevó el acumulado de ese momento.

Desde entonces se realizaron 28 sorteos consecutivos sin ganador del premio mayor, lo que provocó que el jackpot creciera progresivamente hasta alcanzar los $533 millones.

Durante ese período, sin embargo, millones de participantes sí lograron ganar premios menores en diferentes categorías del juego.

En total, durante esta racha se vendieron casi 7,7 millones de boletos ganadores en todo el país. Entre ellos se registraron 18 premios del segundo nivel, cuyos montos oscilaron entre $2 millones y $5 millones, distribuidos en 13 estados.

También se contabilizaron 185 premios del tercer nivel, con montos que fueron desde $20,000 hasta $100,000, repartidos en 31 estados de Estados Unidos.

Lo que se sabe del misterioso ganador

Por ahora, la identidad de la persona que ganó los $533 millones todavía no fue revelada públicamente; tampoco se ha divulgado el lugar exacto donde se vendió el boleto dentro de Illinois.

Este tipo de información suele hacerse pública una vez que el ganador se presenta oficialmente para reclamar el premio ante las autoridades de la lotería estatal.

Las reglas de la Lotería de Illinois establecen que la persona que acertó todos los números tiene hasta un año para reclamar el premio.

Sin embargo, si decide recibir el dinero mediante el pago único en efectivo, deberá comunicar esa decisión dentro de los primeros 60 días posteriores al sorteo.

