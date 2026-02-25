Arrestan en Miami gerente de tienda por robar más de $300 mil en boletos de lotería

La Policía de Miami arrestó al gerente de una tienda de alimentos en el vecindario de Little Haiti tras acusarlo de sustraer de forma reiterada grandes cantidades de boletos de raspadito de la Lotería de Florida.

Las autoridades informaron que el sospechoso enfrenta 2 cargos graves relacionados con fraude y hurto mayor.

De acuerdo con el informe de arresto, el propietario de Bargain Stop Market II, ubicada en 249 NW 62nd St., denunció las irregularidades el pasado 23 de enero. El dueño explicó a los investigadores que aproximadamente una semana antes había descubierto que miles de dólares habían sido retirados de la cuenta bancaria del negocio para transacciones vinculadas con la Lotería de Florida.

La investigación interna permitió al propietario identificar como principal sospechoso a su gerente, Rakesh Tanguturi, de 34 años. Según la policía, en un primer momento el empleado negó cualquier implicación en los hechos. Sin embargo, posteriormente habría admitido por mensaje de texto que tomó libros completos de boletos raspaditos, los canjeó y utilizó el dinero obtenido para gastos personales.

Un esquema que superó los $300,000 en boletos

Las autoridades detallaron que Tanguturi, residente del área de Brickell, presuntamente sustrajo más de $300,000 en boletos de raspadito. No obstante, la pérdida neta para el comercio fue considerablemente menor, ya que el acusado devolvió parte del dinero antes de su arresto.

Según el reporte policial, tras los reembolsos parciales la pérdida final ronda los $60,000. Aun así, los investigadores consideran que el volumen de boletos involucrados y la forma en que fueron canjeados constituyen un patrón organizado de fraude.

Un investigador de la Lotería de Florida determinó que los libros de boletos robados fueron cobrados en bloque en un solo minorista, una práctica que calificó como inusual y que, según las autoridades, es un fuerte indicio de actividad fraudulenta. En el negocio de los raspaditos, los libros suelen venderse de manera gradual a distintos clientes, no ser canjeados masivamente en un solo punto.

La forma en cómo hizo el cobro de los premios obtenidos con los raspaditos de lotería fue lo que levantó sospechas. (Foto: Shutterstock)

Este detalle resultó clave para sustentar los cargos de “esquema organizado para defraudar” y “hurto mayor en primer grado”, delitos que en Florida pueden acarrear penas severas, incluyendo varios años de prisión en caso de condena.

El informe también recoge que Tanguturi afirmó haber comenzado a devolver el dinero y solicitó ser incluido en un plan de pagos para cubrir el saldo restante. En su declaración, sostuvo que sus acciones estuvieron motivadas por la necesidad de costear atención médica para su padre en India, quien posteriormente falleció.

Aunque las autoridades incluyeron esta explicación en el reporte, recalcaron que el motivo alegado no exime de responsabilidad penal. Los cargos presentados reflejan la magnitud del monto involucrado y la presunta planificación detrás de las sustracciones.

El lunes, una vez que el propietario contrató a un nuevo gerente para reemplazarlo, oficiales acudieron al establecimiento para ejecutar el arresto. Tanguturi fue detenido sin que se reportaran incidentes adicionales en la tienda.

Hasta el martes, el acusado permanecía recluido en el Turner Guilford Knight Correctional Center con una fianza fijada en $30,000. Además, enfrenta una orden de retención migratoria emitida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que podría complicar su situación legal incluso si paga la fianza.

Impacto en pequeños negocios y advertencia a minoristas

Expertos en prevención de fraude señalan que los minoristas autorizados de lotería deben llevar controles estrictos sobre los libros de raspaditos, ya que cada uno está vinculado a transacciones electrónicas y cargos directos a las cuentas del comercio. Cualquier discrepancia entre inventario y ventas puede traducirse rápidamente en pérdidas cuantiosas.

La investigación subraya también la importancia de monitorear patrones de canje inusuales. El cobro masivo de boletos en un solo punto de venta suele activar alertas internas dentro de los sistemas de la lotería estatal, lo que facilita la detección de posibles irregularidades.

Por ahora, el caso contra Tanguturi continúa su curso en el sistema judicial del condado de Miami-Dade. Las autoridades no han indicado si habrá más arrestos relacionados con el canje de los boletos en el minorista identificado por la Lotería.

Mientras tanto, el propietario del Bargain Stop Market II intenta recuperar la estabilidad financiera del negocio y reforzar sus controles internos. El proceso judicial determinará si el exgerente es hallado culpable de haber ejecutado un esquema sistemático para apropiarse de fondos destinados a la venta de boletos de la Lotería de Florida.

