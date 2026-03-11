window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Receta de paté de sardinas: un snack saludable rico en omega-3

Incluir sardinas en tu dieta diaria es fácil con este paté proteico cremoso. Una receta rápida, económica y llena de nutrientes esenciales.

Incluir sardinas en tu dieta diaria es fácil con este paté proteico cremoso. Una receta rápida, económica y llena de nutrientes esenciales. Crédito: Shutterstock

Por  Miyeilis Flores

Uno de los alimentos más saludables y con mayores niveles de omega-3 son las sardinas. Sin embargo, por su fuerte sabor, puede ser un reto incluirlas en la dieta diaria. Por eso, te presentamos un paté superfácil de preparar y con pocos ingredientes, ideal para aprovechar todos sus beneficios.

Las sardinas son versátiles: crujientes en la freidora de aire, enlatadas, asadas o en ensaladas; todas las presentaciones son deliciosas. Además, este paté casero es el snack proteico perfecto para servir en reuniones y fiestas.

Cómo hacer paté de sardinas casero y cremoso

Ingredientes:

  • 2 latas de sardina (preferiblemente en agua).
  • Mantequilla (para saltear).
  • 5 gramos de gelatina sin sabor.
  • ½ taza de vino blanco.
  • 2 cucharaditas de pimentón ahumado.
  • 3 cucharadas de queso crema.
  • Cebolla picada al gusto.

Paso a paso para preparar el paté de sardinas

  1. El sofrito base: comenzamos salteando cebolla en mantequilla hasta que transparente.
  2. Integración: incorporamos dos latas de sardinas en agua, incluyendo el líquido de la lata para potenciar el sabor.
  3. Hidratación: disolvemos 5 gramos de gelatina en media taza de vino blanco y revolvemos con paciencia.
  4. La unión: mezclamos la gelatina y las sardinas en la sartén.
  5. Sabor y color: añadimos dos cucharaditas de pimentón ahumado. No solo le dará un color vibrante, sino un aroma increíble.
  6. Cocción y procesado: cocinamos por 5 minutos y llevamos la mezcla a la licuadora o al procesador de alimentos.
  7. Cremosidad: agregamos tres cucharadas generosas de queso crema y procesamos hasta obtener una textura homogénea.
  8. Moldeado: untamos con aceite un molde plástico. Podrías usar uno de vidrio, pero el plástico es más flexible para desmoldar con éxito.
  9. Refrigeración: La llevamos a la nevera al menos 3 horas.

El resultado es un paté liso, perfecto y muy vistoso. Puedes decorarlo a tu gusto; se pueden utilizar aceitunas verdes, negras y hojitas de cilantro.

