Receta de paté de sardinas: un snack saludable rico en omega-3

Uno de los alimentos más saludables y con mayores niveles de omega-3 son las sardinas. Sin embargo, por su fuerte sabor, puede ser un reto incluirlas en la dieta diaria. Por eso, te presentamos un paté superfácil de preparar y con pocos ingredientes, ideal para aprovechar todos sus beneficios.

Las sardinas son versátiles: crujientes en la freidora de aire, enlatadas, asadas o en ensaladas; todas las presentaciones son deliciosas. Además, este paté casero es el snack proteico perfecto para servir en reuniones y fiestas.

Cómo hacer paté de sardinas casero y cremoso

Ingredientes:

2 latas de sardina (preferiblemente en agua).

(preferiblemente en agua). Mantequilla (para saltear).

(para saltear). 5 gramos de gelatina sin sabor.

sin sabor. ½ taza de vino blanco .

. 2 cucharaditas de pimentón ahumado .

. 3 cucharadas de queso crema .

. Cebolla picada al gusto.

Paso a paso para preparar el paté de sardinas

El sofrito base: comenzamos salteando cebolla en mantequilla hasta que transparente. Integración: incorporamos dos latas de sardinas en agua, incluyendo el líquido de la lata para potenciar el sabor. Hidratación: disolvemos 5 gramos de gelatina en media taza de vino blanco y revolvemos con paciencia. La unión: mezclamos la gelatina y las sardinas en la sartén. Sabor y color: añadimos dos cucharaditas de pimentón ahumado. No solo le dará un color vibrante, sino un aroma increíble. Cocción y procesado: cocinamos por 5 minutos y llevamos la mezcla a la licuadora o al procesador de alimentos. Cremosidad: agregamos tres cucharadas generosas de queso crema y procesamos hasta obtener una textura homogénea. Moldeado: untamos con aceite un molde plástico. Podrías usar uno de vidrio, pero el plástico es más flexible para desmoldar con éxito. Refrigeración: La llevamos a la nevera al menos 3 horas.

El resultado es un paté liso, perfecto y muy vistoso. Puedes decorarlo a tu gusto; se pueden utilizar aceitunas verdes, negras y hojitas de cilantro.

