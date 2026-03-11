Receta de paté de sardinas: un snack saludable rico en omega-3
Aprende a preparar un paté de sardina casero y cremoso. Un snack proteico rico en Omega-3, ideal para tu dieta saludable y reuniones
Uno de los alimentos más saludables y con mayores niveles de omega-3 son las sardinas. Sin embargo, por su fuerte sabor, puede ser un reto incluirlas en la dieta diaria. Por eso, te presentamos un paté superfácil de preparar y con pocos ingredientes, ideal para aprovechar todos sus beneficios.
Las sardinas son versátiles: crujientes en la freidora de aire, enlatadas, asadas o en ensaladas; todas las presentaciones son deliciosas. Además, este paté casero es el snack proteico perfecto para servir en reuniones y fiestas.
Cómo hacer paté de sardinas casero y cremoso
Ingredientes:
- 2 latas de sardina (preferiblemente en agua).
- Mantequilla (para saltear).
- 5 gramos de gelatina sin sabor.
- ½ taza de vino blanco.
- 2 cucharaditas de pimentón ahumado.
- 3 cucharadas de queso crema.
- Cebolla picada al gusto.
Paso a paso para preparar el paté de sardinas
- El sofrito base: comenzamos salteando cebolla en mantequilla hasta que transparente.
- Integración: incorporamos dos latas de sardinas en agua, incluyendo el líquido de la lata para potenciar el sabor.
- Hidratación: disolvemos 5 gramos de gelatina en media taza de vino blanco y revolvemos con paciencia.
- La unión: mezclamos la gelatina y las sardinas en la sartén.
- Sabor y color: añadimos dos cucharaditas de pimentón ahumado. No solo le dará un color vibrante, sino un aroma increíble.
- Cocción y procesado: cocinamos por 5 minutos y llevamos la mezcla a la licuadora o al procesador de alimentos.
- Cremosidad: agregamos tres cucharadas generosas de queso crema y procesamos hasta obtener una textura homogénea.
- Moldeado: untamos con aceite un molde plástico. Podrías usar uno de vidrio, pero el plástico es más flexible para desmoldar con éxito.
- Refrigeración: La llevamos a la nevera al menos 3 horas.
El resultado es un paté liso, perfecto y muy vistoso. Puedes decorarlo a tu gusto; se pueden utilizar aceitunas verdes, negras y hojitas de cilantro.
