¿Tu sartén puede afectar tu salud? Cómo evitar los “químicos eternos” que dañan tu organismo

La escena es cotidiana. Preparas el desayuno, calientas una sartén, agregas aceite y empiezas a cocinar. Todo parece normal. Sin embargo, en paralelo a esa rutina, creció una preocupación que ya llegó a millones de hogares: la posible presencia de sustancias químicas en algunos utensilios de cocina.

No se trata de alarmarse, sino de entender qué dicen hoy los expertos y qué decisiones simples pueden ayudarte a reducir riesgos.

Qué son los “químicos eternos” y por qué están en el centro del debate

En los últimos años, la ciencia puso el foco en los PFAS (sustancias perfluoroalquiladas), conocidos como “químicos eternos”. Se los llama así porque no se degradan fácilmente y pueden permanecer durante años en el ambiente y en el cuerpo humano.

Químicos que suelen encontrarse en sartenes antiadherentes y determinados utensilios de cocina pueden aumentar el riesgo de cáncer de hígado. Crédito: Halfpoint | Shutterstock

Según investigaciones difundidas por The Conversation y estudios recopilados por la Environmental Protection Agency, estos compuestos se utilizan por su resistencia al calor, al agua y a la grasa.

Por eso aparecen en productos como sartenes antiadherentes, envases de alimentos, ropa impermeable y algunos productos industriales, entre otros. El problema no es un uso puntual, sino la exposición acumulada.

¿Pueden causar cáncer?

Es la pregunta más buscada. Y también la que requiere más contexto. Algunos estudios han encontrado asociaciones entre la exposición prolongada a ciertos PFAS y problemas de salud como:

Alteraciones hormonales.

Debilitamiento del sistema inmunológico.

Problemas hepáticos.

Mayor riesgo de algunos tipos de cáncer (en investigación).

Organismos como los Centers for Disease Control and Prevention aclaran que la evidencia sigue en desarrollo y que no hay una relación directa y automática entre usar una sartén y desarrollar una enfermedad. La clave está en la exposición total a lo largo del tiempo.

Es importante usar materiales de cocina seguros. Crédito: Shutterstock

Entonces, ¿deberías dejar de usar sartenes antiadherentes? No necesariamente. La mayoría de los utensilios modernos son considerados seguros si se usan de forma adecuada. El riesgo aumenta en situaciones específicas:

Cuando el recubrimiento está rayado o deteriorado.

Si se cocina a temperaturas muy altas (por encima de 260 °C / 500 °F).

Si se calienta la sartén vacía durante mucho tiempo.

En condiciones normales, el uso cotidiano no representa un peligro inmediato.

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Lo importante: pequeños cambios que hacen diferencia

Más que cambiar todo de un día para otro, los expertos recomiendan ajustes simples y sostenibles. Algunos consejos prácticos para reducir tóxicos en tu cocina:

Revisa el estado de tus sartenes (si están muy rayadas, conviene reemplazarlas).

Evita utensilios metálicos que dañen el recubrimiento.

No sobrecalientes la sartén vacía.

Cocina a fuego medio cuando sea posible.

Ventila bien la cocina.

También puedes alternar con materiales como acero inoxidable, hierro fundido y cerámica. No se trata de elegir “perfecto”, sino de diversificar y usar mejor lo que tienes.

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Un tema más grande que tu cocina

Uno de los puntos más importantes que destacan los especialistas es que los PFAS no están solo en las sartenes. También pueden encontrarse en agua potable (en algunas regiones), en envases de comida rápida, en productos de uso diario, etc. Por eso, el enfoque actual es reducir la exposición total, no obsesionarse con un solo objeto.

La información sobre salud puede generar miedo si se presenta sin contexto. En este caso, la evidencia no dice que cocinar en casa sea peligroso. Al contrario: sigue siendo una de las mejores decisiones para cuidar la salud. Lo que sí cambia es la conciencia.

No necesitas tirar todas tus ollas ni dejar de cocinar. Pero sí entender mejor lo que usas todos los días. Porque la salud no se define por una sola decisión, sino por muchas pequeñas elecciones que, con el tiempo, hacen la diferencia.

Y en la cocina, como en la vida, informarse bien es el primer paso para estar tranquilo.

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