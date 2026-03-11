Target baja los precios de 3,000 productos de primavera

Target anunció una nueva reducción de precios en miles de artículos de su catálogo de temporada de primavera. La medida busca ofrecer más valor a los consumidores que comienzan a renovar sus hogares, ropa y productos básicos con la llegada de la primavera.

La empresa informó que reducirá el precio de más de 3,000 productos de su surtido primaveral.

Las rebajas abarcan diferentes categorías, entre ellas ropa, artículos para el hogar, productos esenciales para bebés y una selección de alimentos y bebidas.

Según Target, la mayoría de las reducciones estarán entre un 5% y un 20% por debajo del precio original de los productos.

La compañía explicó que esta iniciativa forma parte de su estrategia para ofrecer diseño, estilo y artículos de tendencia a precios accesibles, mientras busca impulsar el crecimiento a largo plazo de la empresa.

Cara Sylvester, vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de Target, señaló que el objetivo es responder a las necesidades actuales de los consumidores.

“Las familias ocupadas están priorizando el valor a medida que comienzan a actualizar sus hogares y vestuarios para la primavera”, afirmó Sylvester.

La ejecutiva agregó: “Estamos respondiendo con precios más bajos en 3,000 artículos favoritos de primavera en categorías como ropa, hogar y productos esenciales. Nuestro compromiso es hacer más fácil que nunca que nuestros clientes encuentren el estilo fresco y el valor excepcional que les encanta, con precios más bajos en los artículos que sabemos que buscan”.

Las rebajas comenzaron en marzo y continuarán durante toda la temporada de primavera en productos seleccionados.

Entre los artículos incluidos en esta estrategia se encuentran diferentes tipos de ropa para mujeres y niños, diseñados para reflejar las tendencias de la temporada y al mismo tiempo ofrecer comodidad para el uso diario.

La reducción de precios también incluye productos para el hogar como juegos de cama, cobijas y sábanas, pensados para quienes desean renovar espacios de la casa durante el cambio de temporada.

El programa de descuentos abarca además una variedad de opciones de calzado, incluyendo sandalias, zapatillas deportivas y zapatos de tacón bajo, así como otros estilos populares para primavera.

También se incluyen artículos de uso cotidiano, entre ellos productos para bebés, artículos básicos del hogar y alimentos esenciales para la despensa.

Target indicó que esta iniciativa se suma a otras reducciones de precios implementadas durante 2025 en miles de productos, lo que forma parte de su estrategia para ofrecer más valor a los clientes junto con sus precios regulares y promociones semanales.

Los consumidores también pueden acceder a descuentos adicionales a través de Target Circle, el programa de recompensas de la empresa.

La inscripción es gratuita y puede realizarse en Target.com, en la aplicación móvil de la tienda o directamente en las cajas de las tiendas físicas.

La empresa advirtió que los precios, promociones y disponibilidad de productos pueden variar según la ubicación de la tienda o las ventas en línea.

Además, el programa no aplica en los estados de Alaska y Hawái, y algunos artículos mencionados podrían no estar disponibles en todas las tiendas o en el sitio web de la compañía.

Sigue leyendo:

– Costco, Walmart y Target ajustan precios en 2026: estos productos están subiendo y así golpea tu bolsillo

– Walmart ya no es la cadena de supermercados más barata de EE.UU.

– Costco dice que sus controles de acceso y membresía lo protegen de los robos